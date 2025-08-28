"Des gens d'affaires étudient la possibilité de construire un MAXI à Saint-Félicien" - Luc Gibbbons

Le maire de Saint-Félicien Luc Gibbons soutient que les rumeurs voulant que des gens d’affaires de l’extérieur désirent construire un marché d’alimentation Maxi à Saint-Félicien sont fondées. Des études sont véritablement en cours. Elles incluent notamment l’acquisition d’un terrain appartenant à la Ville.

Jusqu’à maintenant, aucune rencontre en présence avec le maire n’a eu lieu et on est encore loin d’une première pelletée de terre.

« Depuis le début de l’année 2025, j’ai eu quelques discussions téléphoniques avec des gens d’affaires de l’extérieur de Saint-Félicien sur ce projet et le dossier avance », confirme néanmoins le maire.

Il ajoute que « d’autres discussions téléphoniques sont prévues au cours des prochains jours, dont une cette semaine, par Zoom, avec le Gestionnaire des affaires publiques de Loblaws, propriétaire de la bannière Maxi. Je suis content de voir qu’on est rendus à l’étape de discuter directement avec les dirigeants de Loblaws. Par la suite, je vais déposer l’état d’avancement de ce projet au conseil municipal. »

Pour sa part, Dany Boutin, propriétaire du Marché d’alimentation Dany Boutin à Saint-Félicien affirme: « On entend plein de choses, mais à ce que je sache, rien n’est canné! Même Métro a été approché pour implanter un Super C ici, à Saint-Félicien. »

Son de cloche similaire du côté d’Yvon Lamontagne du Marché d’alimentation IGA Lamontagne & Fille. « Je suis au courant, dit-il, mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, rien de plus. »

Un Maxi différent pour le maire

Pour le maire, il importe de différencier le projet du potentiel Maxi de Saint-Félicien des autres succursales déjà présentes dans le secteur, soit à Roberval et à Dolbeau-Mistassini. Sans préciser ce qu’il entend exactement par-là, il explique : « On en a déjà deux dans le secteur. Comme ville centre d’importance, est-ce qu’on pourrait négocier avec la bannière pour bonifier le futur Maxi de Saint-Félicien? Nous voulons vérifier si on peut en avoir plus. »

À côté de la SQ

Interrogé sur l’endroit ciblé par les promoteurs pour la construction d’un Maxi à Saint-Félicien, Luc Gibbons mentionne que le terrain convoité par ces derniers appartient à la Ville et qu’il est situé en bordure de la route régionale, à côté du poste auxiliaire Domaine-du-Roy de la SQ à Saint-Félicien.

Les promoteurs seraient également intéressés par le terrain situé entre l’Hôtel du Jardin et la bâtisse de la BNC en construction.

Rappelons que Maxi est une bannière de supermarchés québécoise appartenant à Loblaws, une entreprise canadienne de distribution alimentaire et de produits pharmaceutiques. Loblaws possède également Provigo, Pharmaprix et No Frills.

Le modèle d’affaires de Maxi implique des promoteurs tiers pour bâtir, posséder et louer le site selon les normes de l’enseigne.