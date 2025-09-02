Des cours de pilotage privés maintenant offerts

Une nouvelle école de pilotage a ouvert ses portes au Lac-Saint-Jean. Altitude Centre de l’Aviation, basée à Victoriaville, offre maintenant des cours de pilotage privés à l’Aérodrome Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien.

L’école offre notamment des formations pour devenir pilote privé et vise à élargir son offre avec des cours de qualification multimoteur et multimoteur IFR.

L’Aérodrome Lac-Saint-Jean a été ciblé pour l’ouverture d’une école satellite en raison de son faible trafic aérien de même que pour sa piste de 90 pieds de large, des conditions idéales pour l’apprentissage du pilotage des avions multimoteurs, a expliqué le propriétaire de l'école, Alexis Étienne, sur les ondes d’ICI Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dès l’annonce de son ouverture la semaine dernière sur Facebook, Altitude Centre de l’Aviation avait déjà enregistré quatre inscriptions, portant à 14 le nombre d’élèves en vol. Plusieurs avions seront disponibles pour la formation des pilotes.