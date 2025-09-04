34 écoles de la région en profiteront, mais pas toutes

Tous les élèves de 31 écoles primaires et de trois écoles secondaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficieront, au cours de la prochaine année scolaire, de 756 000 déjeuners servis grâce au Club des petits déjeuners. De ce nombre, 200 000 seront préparés par l’organisme communautaire SALSA (Services d’accès local en sécurité alimentaire) de Roberval.

Chaque matin, 4 200 jeunes profitent de ce service, offert du début à la fin de l’année scolaire. Toutefois, 1 400 autres élèves fréquentant des écoles à indice de défavorisation n’y ont pas encore accès.

« Malheureusement, toutes les écoles ne peuvent en bénéficier. Notre financement nous permet d’intervenir seulement dans celles cotées aux indices de défavorisation 8, 9 et 10. Les directions doivent déposer une demande sur notre site web. Lorsqu’une école est acceptée, elle est ajoutée à notre liste d’attente, car nous ne pouvons pas répondre immédiatement à tous les besoins », explique Cindy Plourde, coordonnatrice régionale du Club des petits déjeuners.

Que signifient les indices 8, 9 et 10?

Ces indices identifient les écoles situées dans les milieux les plus défavorisés du Québec. Elles accueillent un grand nombre d’élèves issus de familles à faibles revenus ou dont les parents possèdent une scolarité limitée.

Ces établissements obtiennent généralement davantage de soutien financier et pédagogique: programmes alimentaires, allocations supplémentaires, services d’aide aux devoirs ou ressources spécialisées. Ils peuvent aussi bénéficier de l’allocation destinée à favoriser l’intégration des élèves en milieu défavorisé afin de réduire les écarts avec les écoles mieux nanties.

Un moment crucial

Au-delà de l’aspect nutritif, le déjeuner représente aussi un moment de socialisation.

« Le matin, c’est un moment particulier. Les jeunes discutent entre eux et avec les enseignants d’une façon différente des cours habituels. En une dizaine de minutes, on mange et on échange. Cela rend les élèves plus réceptifs à l’apprentissage. Comme tous y ont droit, il devient impossible de distinguer ceux provenant de milieux défavorisés. Tous sont sur un pied d’égalité », souligne Mme Plourde.

Comment contribuer

Les personnes souhaitant soutenir financièrement le Club des petits déjeuners peuvent le faire en ligne à www.clubdejeuner.org/rentree, par SMS en textant CLUB au 20222, ou encore en magasin du 8 au 14 septembre chez Costco et du 28 août au 29 octobre chez Walmart.