Jeudi, 05 mars 2026

Au revoir Yellé

Départ de l’ours blanc mâle à la mi-mars

Jean Tremblay
Le 05 mars 2026 — Modifié à 07 h 09 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien annonce le transfert prochain de Yellé, son ours blanc mâle, vers une institution zoologique accréditée.

Pour l’instant, la direction ne divulgue pas le nom de l’établissement d’accueil. L’équipe précise toutefois que l’institution sélectionnée accueille la venue de l’animal avec intérêt et prépare un environnement conforme aux normes internationales en matière de bien-être animal. Les installations proposées répondent aux besoins biologiques et comportementaux propres à l’espèce, tout en favorisant la stimulation et l’enrichissement quotidien.

« Les déplacements d’animaux s’inscrivent dans une gestion responsable des espèces sous soins humains. Chaque transfert découle d’une planification rigoureuse menée avec nos partenaires, afin de considérer les besoins sociaux et génétiques de chaque individu », indique la direction.

Une transition encadrée

Le transport se déroulera à la mi-mars sous la supervision de l’équipe des soins animaliers. Les spécialistes accompagneront Yellé durant toutes les étapes du processus et collaboreront étroitement avec le personnel de l’institution d’accueil. Cette coordination vise une intégration progressive, respectueuse du rythme d’adaptation de l’animal.

D’ici son départ, le public pourra observer Yellé pendant la semaine de relâche, notamment dans le cadre de la fête des ours blancs prévue ce week-end. Cette période permettra aux visiteurs de souligner son passage et d’en apprendre davantage sur les programmes de conservation liés à l’espèce.

La direction prévoit diffuser des informations supplémentaires lorsque les ententes officielles autoriseront l’annonce de la destination. D’autres communications suivront au cours des prochains mois concernant les développements à venir.

