Le Fonds jeunesse de demain verse 13 700 $ pour venir en aide à des étudiants de la Polyvalente des Quatre-Vents

L’ajout de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien aux écoles primaires déjà bénéficiaires du Fonds jeunesse permettra, à partir de cette année, à des étudiants et à des familles à faibles revenus de cette école secondaire de bénéficier d’une aide financière pour le début de l’année scolaire. Grâce au Fonds jeunesse de demain, l’établissement scolaire a reçu 13 700 $. Chaque année, le Fonds vient en aide à une centaine d’étudiants de Saint-Félicien, de La Doré et de Saint-Prime.

L’argent provient de la première édition du Défi Dragon qui s’est tenue le samedi 7 juin dernier lors de la 2e édition du Défi St-Fé. Chaque équipe participante était composée de 20 personnes et il en coûtait 1 000 $ pour s’inscrire à l’épreuve nautique.

« Les fonds que l’on ramasse chaque année servent à venir en aide aux familles à faibles revenus. En plus de les aider pour l’achat de vêtements neufs, sacs scolaire, boîtes à lunch et sacs à crayon pour la rentrée, l’argent peut être utilisé pour l’inscription à des activités sportives », explique Yvon Lamontagne, fondateur avec sa fille Marie-Ève Lamontagne du Fonds jeunesse de demain.

Difficile même avec deux revenus

Par ailleurs, celui qui est copropriétaire du Marché d’alimentation IGA Lamontagne & Fille soutient qu’il y a de plus en plus de familles dans le besoin.

« Le coût de la vie a augmenté de façon significative. À tel point que l’on voit de plus en plus de couple dont les deux travaillent et qui n’arrivent pas. »

Contributeurs du Fonds

Mentionnons que le Fonds jeunesse de demain débute sa troisième année d’existence.

Chaque entreprise participante contribue à raison de 3 000 $ par année. Certaines des entreprises donnent davantage au Fonds. Il y en a 15 au total, soit : IGA Lamontagne & Fille, Domtar, Ferme Olofée, Garage Denis Ménard, Les Autobus Groupe Verreault, Association des concessionnaires de Saint-Félicien, Pronet Réjean Côté, Serres Toundra, Familiprix Saint-Félicien, Familiprix Saint-Prime, Volvo Lac-Saint-Jean, Ville de St-Félicien, The Wood & Fils, Club Kiwanis et le Restaurant Baumier.

« Le Fonds jeunesse de demain est unique au Québec. Nous ramassons de 60 000 $ à 70 000 $ par année. Je ne connais aucun organisme similaire au nôtre. Deux fois par année en moyenne, nous rencontrons le Service budgétaire de Saint-Félicien, le CLSC des Prés-Bleu et les écoles bénéficiaires qui distribuent l’argent. En plus de la Polyvalente des Quatre-Vents, nous versons un montant aux écoles primaires de Saint-Félicien, de La Doré et de Saint-Prime. Ce sont les écoles qui déterminent à qui verser de l’argent. »