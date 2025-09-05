Le sort de l’église de Chambord entre les mains de la population

Mise en vente le 28 avril dernier, l’église de Chambord n’a toujours pas trouvé d’acquéreur. Pour réfléchir à l’avenir de ce bâtiment construit en 1927, la Corporation de développement de Chambord a fait appel à Steeven Pedneault, designer social de Rimouski. Celui-ci animera une série de rencontres publiques destinées à recueillir l’avis des citoyens.

« Il s’agit d’un processus de consultation qui se déroulera dans une atmosphère conviviale, avec des activités créatives. Les participants pourront s’exprimer de différentes façons et réfléchir aux divers enjeux entourant le projet », précise le designer social.

La première rencontre, intitulée Remercier et célébrer, aura lieu le mardi 16 septembre à 20 h. Elle servira à présenter la programmation à venir, sous la forme d’un atelier ouvert à tous les âges.

Deux autres séances suivront, le jeudi 18 septembre à 20 h et le vendredi 19 septembre à 17 h. Ces rencontres permettront aux participants d’exprimer leurs attentes concernant l’avenir du bâtiment. Enfin, le dimanche 21 septembre, de 10 h à midi, une conversation publique viendra clore la démarche. L’objectif sera d’identifier des orientations communes et de proposer des moyens pour maintenir l’engagement de la communauté.

En parallèle, un court sondage en ligne, anonyme et composé de dix questions, sera disponible. Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions. Les réponses seront acceptées jusqu’au 19 septembre à 17 h.

« Dans les semaines qui suivront, je pourrai remettre un rapport sur l’ensemble de la démarche », ajoute M. Pedneault.

Une réflexion amorcée depuis 2019

La viabilité de l’église de Chambord est remise en question depuis plusieurs années. En 2019, le Comité de gestion, alors présidé par Gérard Savard, avait commandé des études afin d’analyser différentes possibilités.

Par la suite, le Comité de gestion de la communauté chrétienne de Saint-Louis de Chambord a réalisé des sondages, d’abord verbaux, puis écrits, distribués dans des lieux publics. Les résultats, présentés en janvier 2020, avaient permis de dégager huit pistes d’utilisation du bâtiment.

En 2022, une étude de potentiel menée par Éco bâtiment du Cégep de Jonquière proposait un scénario présenté à nouveau lors d’une rencontre publique.

« Le document de 109 pages comprenait une analyse thermique de l’édifice, ce qui a permis de déterminer les travaux nécessaires à sa conservation. En 2024, nous avons aussi procédé à un inventaire des besoins en locaux pour les organismes municipaux, dans l’optique que la Ville assume la gestion de la location d’espaces dans l’église afin de pallier le manque d’infrastructures », expliquait au printemps dernier Martin Bouchard, président du Comité.