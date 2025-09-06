Cédric Perron déjà tourné vers l'édition 2026

Cédric Perron, 32 ans, termine sa première année comme directeur général de la Traversée Internationale du Lac St-Jean. Bien qu’il ait officiellement pris ses fonctions le 17 février dernier, il n’en est pas à ses débuts dans l’organisation. Son engagement remonte à 2008 alors qu’il avait accepté un premier mandat à titre de bénévole au sein de l’équipe marketing.

Depuis, Cédric Perron a occupé divers rôles avant d’accéder à la direction à quelques mois seulement de la 71e édition. Il consacre maintenant ses efforts à la préparation de l’édition 2026, avec plusieurs projets en cours.

La natation occupe une place importante dans son parcours. Dès l’âge de deux ans, il accompagnait son père au départ des nageurs à Péribonka, puis à l’arrivée à Roberval, découvrant ainsi une passion qui s’est renforcée au fil du temps.

Un engagement graduel

Souhaitant s’investir davantage, il a proposé d’appuyer les activités sportives de l’événement.

« Lorsque je faisais partie de l’équipe marketing, j’ai suggéré à Ginette Fortin, qui était alors présidente du conseil d’administration, de me rejoindre au comité de natation. Cela m’a permis d’abord de m’occuper des communications radio, puis de participer à l’équipe de sauvetage, notamment lors de retraits de nageurs. »

Par la suite, Cédric Perron a intégré le comité organisateur à la demande de l’ancien directeur général, Jérémie Bonneau. « L’an dernier, il m’a confié un mandat lié aux immobilisations, où je devais coordonner le montage et la gestion des équipes de terrain. »

Des expériences diversifiées

En parallèle de son implication à la Traversée, Cédric Perron a contribué à d’autres organisations régionales. Il a siégé au conseil d’administration du Festival du Bleuet de Mistassini, où il a occupé le poste de vice-président. Il est également responsable du convoi cycliste et de la sécurité au Grand Défi Pierre Lavoie. Ces engagements lui ont permis de développer un important réseau de contacts qu’il met aujourd’hui à profit dans ses fonctions.

Préparation de la prochaine édition

Après quelques mois d’adaptation rapide, le directeur général concentre désormais ses efforts sur l’édition 2026.

« La poussière est maintenant retombée. Pour l’an prochain, nous devons apporter certaines améliorations aux infrastructures. Par exemple, avec la présence de groupes et d’artistes de renom, comme Talk lors de la dernière édition, il devient nécessaire de faciliter l’accès du site aux camions de 53 pieds. J’ai aussi d’autres projets en préparation. »