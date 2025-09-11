L’Auberge de l’Amitié Roberval rêve d’un agrandissement

L’Auberge de l’Amitié rêve d’un agrandissement. Devant le manque de financement, la maison d’hébergement se retrousse les manches et planche sur une campagne de sensibilisation majeure afin de concrétiser le projet coûte que coûte.

« Dans les prochaines années, on a un grand projet. On veut agrandir notre maison. On a 15 femmes et enfants hébergés. Une dizaine d’intervenantes travaillent de jour. La maison a l’air super grande. Quand tout le monde est là, ce n’est pas si grand », fait savoir la directrice générale de l’organisme pour femmes victimes de violence conjugale, Marie-Andrée Beaudoin.

C’est que l’Auberge de l’Amitié roule à plein régime. Selon les dernières données, la maison d’hébergement a accueilli 123 femmes et 95 enfants en 2024-2025.

La durée de séjour moyenne est de 28 jours. Parfois, une femme peut être de passage pendant une journée; d’autres fois, elle peut rester pendant plusieurs mois. C’est variable d’une personne à l’autre, observe Marie-Andrée Beaudoin. L’inflation et la pénurie de logements compliquent la tâche de plusieurs femmes, ayant pour effet de retarder les sorties.

« D’année en année, on s’aperçoit que la durée moyenne d’hébergement est plus longue », constate Valérie Ménard, intervenante au service externe.

Celle-ci ajoute qu’un total de 41 femmes ont quitté la ressource sans trouver un logement social en 2024-2025, alors qu’elles en avaient besoin.

Vers un meilleur confort

Le confort des usagères est au cœur des priorités de l’Auberge de l’Amitié. « Un de nos rêves est d’offrir des chambres individuelles aux femmes. Quand les familles viennent ici, elles sont ensemble. Les femmes seules partagent les chambres. On voudrait leur offrir des lieux pour préserver leur intimité. Ce n’est pas facile de venir en hébergement. Il y a du monde partout. Dans les chambres, elles auraient de l’intimité pour vivre leurs émotions », dit Marie-Andrée Beaudoin.

L’agrandissement répondrait aussi à un autre besoin de l’organisme, celui de favoriser l’accessibilité universelle en aménageant une chambre pour les femmes à mobilité réduite.

Un premier pas a été entamé dans cette direction grâce à l’installation d’une plateforme élévatrice à l’extérieur de la maison. Le projet est en cours de réalisation. « C’est vraiment le @Ri:fun@Ri parce que les femmes qu’on va accueillir vont avoir accès à l’extérieur. Elles vont être libres. Elles n’auront pas d’obstacle pour entrer et sortir de la maison. »

L’Auberge de l’Amitié se voit freinée dans ses ambitions, alors que le financement ne suit pas. « En tant que maison d’hébergement, on a accès au programme d’amélioration des maisons d’hébergement. Cette année, on a été refusé parce qu’il n’y a pas de fonds. Il y a eu des coupures. On va devoir prendre le temps d’intervention pour faire une campagne de sensibilisation majeure pour financer ce projet-là », indique Marie-Andrée Beaudoin.

L’équipe est en train de mettre sur pied la collecte de fonds. Le tout devrait être lancé à l’hiver.

Rappelons que l’Auberge de l’Amitié existe depuis près de 50 ans à Roberval.

Au besoin, il est possible de contacter l’organisme au (418) 275-4574.