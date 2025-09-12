Entente hors cour entre Desbiens et son directeur général

Une entente hors cour est intervenue entre la municipalité de Desbiens et son ex-directeur général Mathieu Simard. Rappelons que M. Simard avait porté plainte pour harcèlement psychologique contre la mairesse Ginette Sirois à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La municipalité avait aussi été placée sous tutelle en 2024. Comme tout règlement hors cour, les détails de ce dernier ainsi que la nature du règlement demeureront confidentiels. L’audience qui devait avoir lieu devant le Tribunal administratif du travail (TAT) le 24 septembre prochain a donc été annulée.

Parallèlement, la municipalité n’a toujours pas recruté de nouveau directeur général pour succéder à M. Simard. Jointe par le Quotidien, la mairesse Sirois n’a pas commenté outre mesure, déclarant simplement qu’avec ce règlement hors cour, il n’y a plus aucune poursuite contre la Ville. Mme Sirois mentionne en terminant que « les affaires continuent ».

Il s’agit d’ailleurs du deuxième à survenir après celui intervenu entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en 2024, qui représente les employés de Desbiens et la ville.