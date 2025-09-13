Saint-Prime s’anime pour la 4e édition de la Lune des moissons

La 4e édition de la Lune des moissons se poursuit ce week-end à Saint-Prime, après une soirée d’ouverture festive vendredi soir. Le coup d’envoi a été donné avec la « Grande jasette du village », un moment de partage avec de la musique, d’un bar et d’ambiance rassembleuse, suivi du spectacle de Michel Pagliaro, précédé par le duo Jess et Cath en première partie.

Aujourd’hui, les activités reprennent dès 11h avec le grand marché fermier, qui se tiendra jusqu’à 16h. En plus de la découverte de produits locaux, les visiteurs peuvent profiter de jeux gonflables et de camions de rue sur le site. À 15h30, place à La Pimentrevue, qui accueillera un invité mystère. La compétition horticole suivra à 16h, mettant en vedette les carottes les plus grosses et les plus difformes.

La soirée de samedi sera marquée en musique, alors que le groupe We are the Wolves montera sur scène à 20h, précédé des Breastfeeders en première partie.

Les festivités se poursuivront dimanche avec l’activité « Se rassembler pour partager », de 11h à 15h. Au programme, des dégustations, de la musique et de la danse pour conclure cette fin de semaine.