La MRC du Domaine-du-Roy lance une consultation publique

La MRC du Domaine-du-Roy invite la population à participer à une vaste consultation publique afin de mieux comprendre les préoccupations et les priorités du milieu en matière de changements climatiques.

Par cette consultation, la MRC souhaite entendre la voix des citoyens pour s’assurer que le futur Plan climat reflète les réalités locales, les besoins du territoire et la volonté collective d’agir. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 octobre 2025 pour répondre au court formulaire en ligne disponible au mrcdomaineduroy.ca. Des prix de participation seront tirés parmi les répondants. Rappelons que le Plan climat dresse un portrait des risques climatiques auxquels est exposée la MRC. Il aborde des enjeux variés, allant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’adaptation face aux aléas climatiques comme les inondations, les feux de forêt ou les vagues de chaleur. Ce dernier est réalisé dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) du gouvernement du Québec et qu’il découle du Plan pour une économie verte 2030.