Le Dépanneur RL ferme ses portes à La Doré

Après la fermeture récente de la seule épicerie de La Doré, c’est désormais le Dépanneur RL qui s’apprête à mettre la clé sous la porte, après 28 années d’existence.

À la mi-novembre, le commerce de proximité situé sur la rue des Peupliers cessera ses activités, marquant la fin d’un important chapitre de la vie professionnelle de la propriétaire Martine Lafrenière. L’heure de la retraite a sonné pour la Doréenne.

« Avant, j’étais associée avec ma mère. Elle est décédée aujourd’hui. Je suis toute seule. Je vais avoir 63 ans cette année. Je suis en santé. Mes employés sont seulement des étudiants. J’en ai quatre. Si je tombe malade, je vais être pris pour fermer. Les étudiants ne lâcheront pas l’école pour moi. Mes enfants m’ont dit que ça serait peut-être le temps de penser à [la retraite]. J’ai dit oui, c’est vrai », raconte celle qui travaille une cinquantaine d’heures par semaine.

Ce fut une décision crève-cœur pour la femme d’affaires. « J’ai décidé de fermer le dépanneur avec regret. Ce n’est pas que je suis tannée. Ça va me faire de la peine. Je pense que je vais pleurer tous les jours pendant la dernière semaine. Ce n’est pas facile de lâcher la clientèle qui me suit depuis 28 ans. »

Martine Lafrenière conserve une tonne de souvenirs dans ce commerce qui a d’ailleurs abrité un club vidéo pendant une dizaine d’années.

Une vente rapide

À peine trois semaines après avoir mis la bâtisse en vente, un acheteur s’est manifesté. Martine Lafrenière ne s’attendait pas à un intérêt aussi rapide. « La personne qui a acheté la bâtisse aurait été prête à investir dans le dépanneur. Elle n’avait pas le temps de s’en occuper. Elle aurait été prête à acheter la moitié de l’inventaire. Elle était à la recherche d’un associé », souligne-t-elle.

Aucun partenaire n’a répondu à l’appel, malgré le coup de pouce de Promotion La Doré. « Un dépanneur, c’est 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il n’y a plus grand monde qui veut travailler 7 jours sur 7. C’est demandant », affirme Martine Lafrenière.

La propriétaire a informé ses employés de la fermeture prochaine du commerce. À partir du 20 octobre, elle sera seule derrière le comptoir du dépanneur. Les heures d’ouverture seront réduites. Le commerce sera accessible en semaine de 7 h à 17 h. Des rabais seront offerts pour écouler la marchandise.

Après le 15 novembre, les citoyens de La Doré devront se tourner vers les deux autres dépanneurs situés dans la municipalité. En septembre dernier, l’épicerie Bonichoix a fermé ses portes. Les propriétaires ont décidé de prendre leur retraite.