Le programme Chasseurs généreux célèbre son 10e anniversaire

Depuis 2016, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) coordonne le programme Chasseurs généreux, une initiative ayant permis de recueillir plus de 64 000 livres de viande de gibier (cerf, orignal et ours) en 10 ans.

Grâce à la participation d’une soixantaine de bouchers certifiés, dont cinq se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce programme a déjà permis de distribuer plus de 400 000 portions de viandes, partout à travers la province, par le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

En 2024, c’est 8969 livres de viande qui ont été données par les chasseurs du Québec comparativement à 5373 livres lors de la première récolte en 2016, démontrant l’attrait accru pour le programme.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne s’est toutefois pas démarqué par sa générosité en 2024 avec seulement 205 livres de viande offerte, le nombre le plus bas pour la région depuis l’existence du programme.

« On est conscient que les temps sont difficiles pour tout le monde et que les chasseurs gardent leur récolte ou la partage avec la famille immédiate. » affirme Isabelle Labranche, conseillère aux communications de la FédéCP. « Toutefois, nous ce qu’on dit, c’est qu’aussi peu qu’une ou deux livres peut faire toute la différence pour les banques alimentaires. Tous les dons sont bons », poursuit-elle.

Bouchers recherchés

Selon les sondages réalisés par la FédéCP auprès des chasseurs donateurs, 75% d’entre eux ont entendu parler du programme Chasseurs généreux par leur boucher.

La FédéCP s’est donc donné comme objectifs d’augmenter le nombre de bouchers certifiés à travers le Québec et de faire connaître davantage le programme dans les régions.

« Les bouchers sont la clé du succès du programme. Ils jouent un rôle essentiel. » - Isabelle Labranche

Des besoins en constante augmentation

Lors de la création du programme Chasseurs généreux, le réseau des BAQ répondait à 1,7 million de demandes d’aide alimentaire mensuellement. Aujourd’hui, ce chiffre est de 2,9 millions.

« En 2025, alors que les besoins atteignent des niveaux jamais vus, cette initiative demeure essentielle », souligne Martin Munger, directeur général de BAQ.

Selon lui, le programme permet à des milliers de familles d’avoir accès à une source de protéines, souvent difficile à obtenir dans le réseau de l’aide alimentaire.

Récompenser les donateurs

Cette année, pour encourager les chasseurs à participer au programme et les remercier pour leurs 10 ans de générosité, la FédéCP offre des prix de tirage variés aux donateurs.

Les coupons de tirage sont distribués par les bouchers certifiés aux chasseurs donateurs qui ont jusqu’au 19 janvier 2026 pour confirmer leur inscription au concours en se rendant sur le site Web du programme Chasseurs généreux. Le tirage aura lieu le 26 janvier 2026.