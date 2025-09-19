Importante vente de garage au Cégep de St-Félicien

Le jeudi 25 septembre prochain, troisième édition de la vente de garage au Cégep de Saint-Félicien. L’événement que les étudiants-organisateurs appellent Le vendredi des bonnes affaires permettra aux acheteurs d’acquérir, à des prix exceptionnellement bas, des articles variés que l’institution collégiale désire se départir.

L’événement qui est organisé par les étudiants en troisième année de la cohorte 2023-2026 en Techniques de Comptabilité et gestion se tiendra dans l’un des garages, situé à l’arrière du Centre récréatif Marianne St-Gelais.

« Les portes seront ouvertes pour les étudiants et le personnel du Cégep de St-Félicien à partir de 15h30 et à 17h pour la population », explique Charles Prévost, étudiant porte-parole de l’événement.

Comme pour les éditions précédentes, les profits de la vente de garage seront versés à la Fondation du Cégep. « La première édition avait permis de remettre 5 000$, la deuxième année, 8 000$ et cette année nous avons comme objectif de réaliser un bénéfice de 10 000$ », ajoute-t-il.

Organisation

Onze étudiants planifient et organisent cette activité, dans le cadre du cours Gestion des stocks enseigné par Marylin Régnier.

« Sur place, les jeunes pourront s’amuser sur des structures gonflables. On pourra également se procurer de la barbe à papa, hot-dog et de la bière La Chouape. Le tout, animé avec de la musique et un encan pour les articles de plus grandes valeurs. »

Pour varier l’inventaire et en offrir davantage, les étudiants recherchent d’autres produits, provenant d’entreprises locales.

« En plus de générer un bénéfice intéressant pour la Fondation nous visons à produire un évènement rassembleur et familial. Il s’agit d’un moment festif, pour tous. De plus, ce sera une belle occasion pour se procurer des articles à bas prix », conclut Charles Prévost.

