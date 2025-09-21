Maison Mitsubishi Roberval se mobilise pour la sécurité alimentaire en recueillant des denrées non périssables et des dons en argent, au profit du Noël de tout le monde, jusqu’au 7 novembre.

Maison Mitsubishi Roberval prend part à la campagne nationale « En route pour éradiquer la faim » de Mitsubishi Motors Canada. Le concessionnaire, situé sur le boulevard de l’Anse, a choisi de donner l’ensemble des dons de la collecte au Noël de tout le monde.

Ce coup de pouce est apprécié par l’organisme qui lancera à l’hiver sa 44e édition. « Quand une association ou une entreprise s’occupe du Noël de tout le monde, on embarque tout le temps. On est toujours très content », dit la présidente Michèle Claveau avec enthousiasme.

Pour sa part, le conseiller aux ventes de la Maison Mitsubishi Roberval, Carl Otis, s’implique activement dans la campagne. C’est une façon pour lui de redonner au suivant. Enfant, il a tiré profit des services de l’organisme. « Quand ma mère a divorcé, elle a été un bout sur l'aide sociale. On a eu besoin des paniers alimentaires quand on était jeune. Ça nous a fait passer des plus beaux Noëls », exprime-t-il.

Dans le cadre de la collecte, Mitsubishi Motors Canada s’engage à remettre un don de 2000 $ et la Maison Mitsubishi de Roberval ajoute 1000 $ supplémentaire. Le concessionnaire robervalois invite la population à être généreuse.

« C’est la première fois qu’on participe. On a hâte de voir la réponse des gens. On aimerait avoir un impact réel. Si on est capable de monter à 5000 $, ça serait le fun », soutient Carl Otis.

Rappelons que le Noël de tout le monde existe depuis 1981. Avant la pandémie, pas moins de 250 paniers alimentaires étaient distribués à la communauté. Lors des dernières années, l’organisation a changé de formule. Ce sont des bons d’achat qui sont donnés aux moins nantis. Un montant de 40 000 $ doit être amassé chaque année pour subvenir aux besoins de la clientèle, indique Michèle Claveau.

Les denrées récoltées par la collecte seront apportées à la Saint-Vincent-de-Paul de Roberval. L’organisme a récemment déménagé au 873, boulevard Saint-Joseph. De la nourriture y est distribuée, trois fois par semaine, du 15 au 30 de chaque mois.

Michèle Claveau, également présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, constate que la demande est grandissante. De plus en plus de personnes immigrantes ont recours à leur service alimentaire.