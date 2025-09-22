Jean-Philippe Boutin mise sur sa jeunesse et son expérience

Jean-Philippe Boutin, 33 ans, fonde sa candidature à la mairie de Saint-Félicien sur son âge, son parcours professionnel et ses quatre années comme conseiller municipal. Il souhaite convaincre les électeurs de lui confier la fonction de maire lors du scrutin du dimanche 2 novembre prochain.

Titulaire d’une maîtrise en économie et d’un baccalauréat en économie spécialisé en développement durable, il occupe actuellement le poste de conseiller en gestion du patrimoine chez Desjardins à Saint-Félicien.

Avant d’intégrer cette institution, il a occupé la fonction d’économiste pour Revenu Canada ainsi qu’au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La jeunesse comme atout politique

Interrogé sur l’influence de son jeune âge dans l’exercice de la fonction de premier magistrat, il affirme :

« Le fait d’arriver jeune en politique m’oblige à consulter et à reconnaître mes limites. Dans chacun de mes emplois, j’ai souvent occupé mes fonctions beaucoup plus tôt que la moyenne. On relie souvent l’âge à l’expérience, mais on néglige l’expertise. »

Il ajoute : « Même si je suis jeune, je possède une solide connaissance en économie, en marketing et en communication. Ces acquis m’aident au quotidien, notamment à la Ville où nous discutons fréquemment de finances et de la réalité des citoyens. »

Le bois d’œuvre et l’ALENA

Sur le plan économique, le candidat met en avant la question du bois d’œuvre. Le renouvellement imminent de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pourrait, selon lui, bouleverser la région. Il espère une issue favorable, mais insiste sur la nécessité de resserrer la concertation autour de ce dossier national.

« Le rôle du maire ne consiste pas à tout porter seul. Il faut développer une capacité de contacts et de partenariats avec, par exemple, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien et les différents acteurs locaux. Il importe aussi de maintenir des liens étroits avec le Cégep, qui joue un rôle d’attractivité pour les étudiants. Plus que jamais, nous devons unir nos forces. »

Il poursuit : « Notre avenir dépend d’enjeux majeurs que, je l’espère, nous transformerons en leviers positifs. À Saint-Félicien, nous affronterons des défis qu’il faudra convertir en opportunités, dans un esprit de collaboration. La gestion municipale ne repose pas sur le maire seul, mais sur l’ensemble du conseil. »

Trois enjeux prioritaires

Au cours de la campagne électorale qui débutera sous peu, Jean-Philippe Boutin mettra de l’avant trois enjeux majeurs.

« La vitalité économique de notre milieu doit guider nos actions. Comprendre le fonctionnement de notre dynamique commerciale permettra d’élaborer un plan d’action avec nos partenaires. Pour piloter une telle démarche, il faut quelqu’un qui maîtrise l’économie. »

« L’accès à un logement abordable et à la propriété doit renforcer l’attractivité de la ville auprès des jeunes, des familles et des aînés. Enfin, la communication avec les citoyens représente un enjeu central pour les quatre prochaines années. Viser l’acceptabilité sociale implique d’écouter et de consulter la population », conclut-il.