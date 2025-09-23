Deux chauffards arrêtés pour grand excès vitesse

Deux chauffards ont été arrêtés les 21 et 22 septembre derniers pour grand excès de vitesse dans la MRC du Domaine-du-Roy ainsi que dans celle de Maria-Chapdelaine.

Le premier conducteur à avoir été intercepté est un homme âgé de la cinquantaine. Il a été capté au cinémomètre alors qu’il circulait sur une motocyclette à une vitesse de 191 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 373, à Saint-Félicien. Il a reçu un constat d’infraction de 1911 $ assorti de 24 points d’inaptitude.

Le second conducteur, un homme âgé de 45 ans résidant à Saint-Ambroise, a pour sa part reçu un constat d’infraction de 868 $ accompagné de 10 points d’inaptitude pour avoir circulé à 144 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 169, dans le secteur de Péribonka.

Le permis de conduire des deux hommes a été suspendu pour une période de 7 jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles sur les routes du Québec.