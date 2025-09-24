Un nouveau Consortium régional de recherche et d’enseignement voit le jour

Un nouveau Consortium régional de recherche et d’enseignement en santé et services sociaux vient d’être lancé.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière, le Collège d’Alma et le Cégep de Saint-Félicien ont annoncé avoir uni leurs forces pour créer ce regroupement unique.

Il vise à renforcer la collaboration entre les institutions partenaires afin de répondre aux besoins biopsychosociaux et environnementaux de la population régionale. Le regroupement repose sur une approche globale de la santé, intégrant les dimensions biologiques, sociales, culturelles et environnementales.

Le Consortium permettra de mettre en commun les expertises en enseignement et en recherche, tout en respectant les structures et orientations propres à chaque établissement.

Il favorisera également une réponse concertée aux enjeux régionaux, notamment ceux vécus par les jeunes en situation d’études, les étudiants internationaux et les problématiques de santé publique.

Déjà en action, le regroupement ajoute qu’il a amorcé plusieurs rencontres qui ont permis d’identifier des pistes de développement prometteuses.

« En tant qu'organisation œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux, il est essentiel de se préparer aux défis futurs de notre population régionale afin de mieux les accompagner dans leurs besoins en soins et en services, souligne Julie Labbé, la présidente-directrice générale du CIUSSS. Ce partenariat illustre l'unité régionale et notre capacité à mobiliser les expertises et les rôles pour apporter des changements tangibles qui répondront à notre mission de veiller à la santé et au bien-être de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. »