Plus de 1000 personnes découvrent le nouveau palais de justice de Roberval

Plus de 1000 citoyens de Roberval et des environs ont découvert les coulisses du nouveau palais de justice du boulevard Saint-Joseph le 19 septembre dernier. Ils ont profité d’une journée portes ouvertes de 9 h à 16 h pour visiter l’édifice qui a été agrandi et modernisé pour 115,7 M$ après un incendie survenu en 2021.

L’évènement, organisé par le ministère de la Justice, visait à permettre à la population d’en apprendre davantage sur le système judiciaire et de mieux comprendre son fonctionnement.

Après un contrôle de sécurité à l’entrée, ces visiteurs ont pu explorer les nouvelles installations qui ont été inaugurées en juillet dernier.

Le nouveau bâtiment, dont la superficie est trois fois plus grande que celle de l’ancien palais, a été pensé pour optimiser le déroulement des procédures judiciaires. Il dispose de quatre salles d’audience à la fine pointe de la technologie.

Les visiteurs ont aussi eu accès à d’autres espaces repensés pour mieux servir la population, souligne la directrice du palais de justice, Céline Claveau.

« On a une salle de conférence de règlement à l’amiable qui peut être modifié en salle d’audience au besoin, indique-t-elle. On est aussi à la fine pointe de la technologie. On a une salle de télétémoignage, ce qu’on n’avait pas auparavant. Ainsi qu’un Visio parloir pour permettre aux avocats de communiquer avec leurs clients à la détention, ce qu’on n’avait pas non plus dans l’ancien palais. »

Simulation de procès

Plusieurs activités ont également été offertes gratuitement, dont des simulations de procès inspirées de situations réelles, en passant par la reconstitution d’un mariage civil.

Plus d’une quinzaine d’organismes issus des milieux communautaire, juridique et public ont aussi pris part à cette journée portes ouvertes. Des intervenants, notamment ceux du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et du Centre de justice de proximité, avaient aménagé des kiosques pour informer les gens à propos de sujets aussi variés que les protections juridiques en cas d’inaptitude, les petites créances ou la médiation obligatoire.

L’objectif de cette journée, c’était de mieux faire connaître tous les services offerts, précise la directrice du palais de justice.

« On veut que les gens s’approprient l’édifice, qu’ils rencontrent notre personnel et nos partenaires. Qu’ils en apprennent plus aussi sur l’histoire du palais, qui a déjà été dans le même édifice que l’hôtel de ville. Ça appartient aux citoyens. »

Des visiteurs qui ont apprécié

De leur côté, toutes les personnes que nous avons interrogées après leur visite des lieux ont indiqué avoir apprécié. C’est le cas d’Alain Lévesque, même s’il avait dû patienter une demi-heure avant d’entrer, en raison d’une file d’attente pour franchir les mesures de sécurité.

« C’est ultramoderne et on est très fier! C’est très vaste et l’entrée est magnifique. C’est une fenêtre sur le lac! »

Venus de Saint-Félicien, Yves Saint-Gelais et sa conjointe Jocelyne Simard ne tarissaient pas d’éloges non plus.

« C’est vraiment beau, spacieux et lumineux, lance la dame. On est content de l’avoir vu parce qu’on ne s’attendait pas à ça, termine son conjoint. »