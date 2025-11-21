L’ex-maire de Saint-Félicien Gilles Potvin s’éteint subitement

L’ex-maire de Saint-Félicien entre 2005 et 2017, Gilles Potvin, s’est éteint subitement hier. Il avait été élu et réélu durant trois mandats à la tête de la municipalité.

Gilles Potvin avait notamment été à l’origine de l’usine de cogénération du parc industriel, qui avait aussi permis l’implantation des serres Toundra.

Les réactions à son décès n’ont pas tardé.

Le maire actuel de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, a écrit sur sa page Facebook avoir appris son départ avec une profonde tristesse.

« C’était un bâtisseur reconnu de notre communauté. M. Potvin a consacré sa vie à Saint-Félicien. Grâce à son leadership et à sa vision, il a contribué à des projets majeurs qui façonnent encore aujourd’hui notre développement. Son engagement, sa passion et son attachement profond pour notre ville laisseront une marque durable dans notre histoire collective. »

Toujours sur les réseaux sociaux, Alliance Forêt Boréale a également tenu à lui rendre hommage.

« Nous saluons l'apport important de M. Potvin au secteur économique forestier du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont il était un ardent défenseur. Il a été un instigateur de la création d'Alliance Forêt Boréale et a joué un rôle majeur dans sa mise en œuvre. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille et ses proches. »

Plus de détails à venir.