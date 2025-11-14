Ouvertures hâtives dans les centres de ski de la région 

La neige tombée en abondance en début de semaine a bouleversé les habitudes des centres de ski de la région. Grâce à cet enneigement précoce, plusieurs sites ont décidé d’ouvrir leurs sentiers de ski de fond, une situation assez de rarissime.

Le centre Tobo-Ski de Saint-Félicien a été le premier à annoncer la nouvelle. Dès le mercredi 12 novembre, les pistes 4, 5 et 6 étaient déjà accessibles au public. Les conditions étaient jugées très belles pour un début novembre, même si certains secteurs demeuraient un peu mous lors des premières journées. Vendredi, la situation s’était déjà stabilisée, le fond des sentiers s’est durci rapidement.

Tous les sentiers de raquettes du site ont également été ouverts. Fait notable, le Tobo-Ski a créé la surprise en annonçant l’ouverture de sa pente école pour la fin de semaine du 15 et 16 novembre, une première si tôt dans la saison.

Saguenay

À Jonquière, le centre Le Norvégien a ouvert ses portes le 13 novembre, mais seulement aux détenteurs de la passe de saison. La piste La Familiale et la 5 inter étaient déjà prêtes à accueillir les adeptes.

Les sentiers de raquettes, quant à eux, auraient pu ouvrir, mais de nombreux arbres brisés par le poids de la neige bloquent actuellement l’accès. Du côté du fatbike, les opérations sont en cours pour préparer le réseau et d’autres ouvertures pourraient suivre dans les prochains jours.

À Chicoutimi, c’est le Club de golf Le Ricochet qui a surpris en lançant lui aussi sa première saison de ski de fond dès le 13 novembre. Le site, qui en est à son tout premier hiver avec des sentiers aménagés sur son terrain, a profité pleinement de l’imposant tapis de neige pour accueillir ses premiers utilisateurs.

Pour l’instant, les autres centres de ski de la région jouent la prudence. Certains n’ont pas fait d’annonce officielle, tandis que d’autres jugent qu’il est encore trop tôt pour ouvrir leurs installations.