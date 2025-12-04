Une programmation variée pour la 21e édition et un nombre record de maisonnettes

Encore une fois cet hiver, l’organisation du Village Boréal de Saint-Félicien, qui en est à sa 21e édition, propose aux petits comme aux grands, que vous soyez seul, en groupe ou en famille, une programmation variée pour les milliers de personnes qui se rendront sur le site du Village situé en face de la marina Belle-Vue.

Au moment d’écrire ces lignes, toutes les places disponibles pour les maisonnettes avaient trouvé preneur. « L’an dernier, nous avions 112 maisonnettes et cette année nous en aurons au moins 120. Cependant, jusqu’au moment du balisage du Village qui se fait habituellement à la mi-décembre, on peut agrandir l’anneau et ajouter des emplacements. Cependant, après cette étape, il sera trop tard. On devra les placer à l’extérieur de l’anneau », explique la présidente du conseil d’administration du Village Boréal, Lyne Tremblay, qui prévoit, comme pour les années précédentes, l’installation des maisonnettes à partir de la mi-janvier.

Début des activités

Le coup d’envoi des activités aura lieu le samedi 17 janvier prochain avec le bazar qui permettra aux gens de vendre leurs articles ou vêtements de sport, un souper d’ouverture à la marina, de la danse et de la musique avec Country Boy. Par la suite, tous les week-ends, jusqu’au dimanche 1er mars prochain, le Village Boréal sera animé de différentes façons.

« Pendant sept week-ends, autant les jeunes que les adultes auront de quoi s’amuser. Il y a bien sûr les incontournables, comme les structures gonflables, la danse en ligne, promenade en traîneau à chiens, ciné-parc, karaoké, journées corporatives et autres qui vont revenir, auxquels s’ajoutent de nouvelles activités. »

« Et surtout, retenez votre souffle. Lors de l’ouverture, nous allons dévoiler une grande nouveauté qui saura plaire à tous, mais surtout aux familles », ajoute-t-elle sur un ton et un sourire qui en veut dire beaucoup.

Fond Jeunesse de Demain

Le vendredi 6 février, on attend 350 jeunes de l’école Mgr Bluteau. Par la suite, durant tout ce week-end, du 6, 7 et 8 février, on va ramasser de l’argent pour le Fond Jeunesse de Demain.

« On va demander aux gens de se former des équipes. Il en coûtera 500$ pour s’inscrire aux nombreuses activités que l’on proposera. Les participants pourront choisir l’activité qui lui convient, comme le patinage, la marche ou le fat bike. Ils auront trois jours pour le pratiquer. »

« La totalité de l’argent sera versée au Fond Jeunesse de Demain qui vient en aide aux enfants de plusieurs écoles du secteur. Ça fait partie de notre mission que d’aider les familles. »

Clôture de l’édition 2026

La clôture de la 21e édition aura lieu le week-end du 28 février et du 1e mars avec un Rallye Bottines, un souper « Rôtis sur braise », feux d’artifices, une initiation à la pétanque et de la danse en ligne.

Pour visualiser la programmation 2026 du Village Boréal rendez-vous sur le site Web de l’organisme ou sur sa page Facebook.