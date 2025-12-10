Une résidente de Saint-Félicien remporte le gros lot de 10 000 $ de la Loto-Fondation

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé, le vendredi 5 décembre, au dernier tirage de la Loto-Fondation pour l’année 2025. Le gros lot de 10 000 $ a été remporté par Anne Gagnon, résidente de Saint-Félicien.

En plus du grand prix, deux lots de 2 000 $, huit lots de 1 000 $ et six lots de 500 $ ont été attribués à des participants chanceux.

Chaque année, la Fondation du Domaine-du-Roy fait de nombreux heureux grâce à ses tirages répartis tout au long de l’année servant à financer des projets de petite, moyenne et grande envergure permettant d’améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population de la MRC Domaine-du-Roy.

La formule sera reconduite en 2026, avec une nouveauté : tous ceux qui auront acheté leur billet avant le 27 février à 11 h auront la chance de gagner un billet supplémentaire. Trois billets seront ainsi tirés parmi les acheteurs précoces. Les billets seront mis en vente dès le 15 janvier.