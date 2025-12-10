Anne Gagnon de Saint-Félicien remporte le gros lot de 10 000 $

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé le vendredi 5 décembre au dernier tirage de la Loto-Fondation pour l’année 2025. Le gros lot de 10 000 $ a été remporté par madame Anne Gagnon de Saint-Félicien.

Chaque année, la Loto-Fondation fait de nombreux heureux avec ses tirages tout au long de l’année. Cette année, en plus du gros lot de 10 000 $, 2 lots de 2 000 $, 8 lots de 1 000 $ et 6 lots de 500 $ ont été attribués.

La formule sera répétée en 2026, avec une nouveauté. Tous ceux qui auront acheté leur billet avant le 27 février à 11 h auront la chance de gagner un billet supplémentaire. Trois billets seront ainsi tirés. Les billets seront mis en vente dès le 15 janvier.

Liste des gagnants en 2025

2 000 $ :

Ginette Gagné d’Alma

Raymond-Marie Morin et Dolorès Allard de Roberval

1 000 $ :

Groupe VAL

Groupe #4 (billet 489)

Taillon Assurances

Lise Dumas de Saint-Félicien

Leopold Riverin de Roberval

Hélène et Sylvie Laflamme de Saint-Félicien

Club FADOQ Bonne entente de La Doré

Laval Bédard et Lise Ouellet

500 $ :

Guylaine Leclerc de Saint-Félicien

Groupe de Danye Potvin de Saint-Félicien

Groupe Clinique dentaire Isabelle Fortin

Frédéric Waltzing et Sabrina Lapointe de Roberval

Hélène Guertin de Roberval

Centre dentaire Potvin et Jobin

Campagne annuelle de financement

La Fondation du Domaine-du-Roy rappelle qu’elle est présentement en campagne de financement. Il est possible de faire un don en ligne via son site web à l’adresse suivante : www.jedonneenligne.org/fondationddr/BLITZ2526/ . Il est aussi possible d’envoyer un chèque par la poste au 450, rue Brassard, Roberval (Québec) G8H 1B9, ou de téléphoner au 581-235-3938.