Anne Gagnon de Saint-Félicien remporte le gros lot de 10 000 $

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé le vendredi 5 décembre au dernier tirage de la Loto-Fondation pour l’année 2025. Le gros lot de 10 000 $ a été remporté par madame Anne Gagnon de Saint-Félicien.
Chaque année, la Loto-Fondation fait de nombreux heureux avec ses tirages tout au long de l’année. Cette année, en plus du gros lot de 10 000 $, 2 lots de 2 000 $, 8 lots de 1 000 $ et 6 lots de 500 $ ont été attribués.
La formule sera répétée en 2026, avec une nouveauté. Tous ceux qui auront acheté leur billet avant le 27 février à 11 h auront la chance de gagner un billet supplémentaire. Trois billets seront ainsi tirés. Les billets seront mis en vente dès le 15 janvier.
Liste des gagnants en 2025
2 000 $ :
- Ginette Gagné d’Alma
- Raymond-Marie Morin et Dolorès Allard de Roberval
1 000 $ :
- Groupe VAL
- Groupe #4 (billet 489)
- Taillon Assurances
- Lise Dumas de Saint-Félicien
- Leopold Riverin de Roberval
- Hélène et Sylvie Laflamme de Saint-Félicien
- Club FADOQ Bonne entente de La Doré
- Laval Bédard et Lise Ouellet
500 $ :
- Guylaine Leclerc de Saint-Félicien
- Groupe de Danye Potvin de Saint-Félicien
- Groupe Clinique dentaire Isabelle Fortin
- Frédéric Waltzing et Sabrina Lapointe de Roberval
- Hélène Guertin de Roberval
- Centre dentaire Potvin et Jobin
Campagne annuelle de financement
La Fondation du Domaine-du-Roy rappelle qu’elle est présentement en campagne de financement. Il est possible de faire un don en ligne via son site web à l’adresse suivante : www.jedonneenligne.org/fondationddr/BLITZ2526/ . Il est aussi possible d’envoyer un chèque par la poste au 450, rue Brassard, Roberval (Québec) G8H 1B9, ou de téléphoner au 581-235-3938.