Mercredi, 10 décembre 2025

Actualités

Temps de lecture : 1 min 9 s

Loto-Fondation du Domaine-du-Roy

Anne Gagnon de Saint-Félicien remporte le gros lot de 10 000 $

Jean Tremblay
Le 10 décembre 2025 — Modifié à 14 h 44 min le 10 décembre 2025
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé le vendredi 5 décembre au dernier tirage de la Loto-Fondation pour l’année 2025. Le gros lot de 10 000 $ a été remporté par madame Anne Gagnon de Saint-Félicien.

Chaque année, la Loto-Fondation fait de nombreux heureux avec ses tirages tout au long de l’année. Cette année, en plus du gros lot de 10 000 $, 2 lots de 2 000 $, 8 lots de 1 000 $ et 6 lots de 500 $ ont été attribués.

La formule sera répétée en 2026, avec une nouveauté. Tous ceux qui auront acheté leur billet avant le 27 février à 11 h auront la chance de gagner un billet supplémentaire. Trois billets seront ainsi tirés. Les billets seront mis en vente dès le 15 janvier.

Liste des gagnants en 2025

2 000 $ :

  • Ginette Gagné d’Alma
  • Raymond-Marie Morin et Dolorès Allard de Roberval

1 000 $ :

  • Groupe VAL
  • Groupe #4 (billet 489)
  • Taillon Assurances
  • Lise Dumas de Saint-Félicien
  • Leopold Riverin de Roberval
  • Hélène et Sylvie Laflamme de Saint-Félicien
  • Club FADOQ Bonne entente de La Doré
  • Laval Bédard et Lise Ouellet

500 $ :

  • Guylaine Leclerc de Saint-Félicien
  • Groupe de Danye Potvin de Saint-Félicien
  • Groupe Clinique dentaire Isabelle Fortin
  • Frédéric Waltzing et Sabrina Lapointe de Roberval
  • Hélène Guertin de Roberval
  • Centre dentaire Potvin et Jobin

Campagne annuelle de financement

La Fondation du Domaine-du-Roy rappelle qu’elle est présentement en campagne de financement. Il est possible de faire un don en ligne via son site web à l’adresse suivante : www.jedonneenligne.org/fondationddr/BLITZ2526/ . Il est aussi possible d’envoyer un chèque par la poste au 450, rue Brassard, Roberval (Québec) G8H 1B9, ou de téléphoner au 581-235-3938.

