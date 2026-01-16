Éric Lapointe, Jonathan Roy, Dumas et d’autres artistes au Festi St-Fé

Les festivaliers pourront encore assister à des spectacles d’envergure sur la Scène MNP aménagée sur le site de la Maison de la Culture. Pour cette 3e édition, le site pourra accueillir 5000 personnes avec une scène SL-250 beaucoup plus imposante que l’an dernier.

De plus, l’ajout d’un écran géant permettra de mieux voir le spectacle.

Un 2e site sera également aménagé dans le secteur du centre-ville. Désireux de vouloir exploiter les nombreuses possibilités disponibles, c’est deux créneaux de spectacles différents qui seront présentés. En fin de journée les gens pourront assister aux « 5 à 7 du Sacré-Cœur » et les « Afters du Sacré-Cœur » viendront clore de façon festive les soirées musicales.

Artistes de la 3e édition

Sur la scène MNP, située à la Maison de la Culture spectacle gratuit le jeudi 4 juin avec Brittany Kennell, l’une des voix montantes les plus remarquées de la scène country-pop canadienne.

Les spectateurs pourront également assister à la prestation de Tout Croche, un groupe festif et déjanté qui fait vibrer les foules avec son mélange explosif de musique trad québécoise, de folk et d’énergie punk.

Le vendredi 5 juin, ce sera au tour de Jonathan Roy de monter sur scène, reconnu pour ses chansons émouvantes et son univers profondément humain.

Dumas sera également sur scène, avant Jonathan Roy. Sur scène, Dumas offre un spectacle à la fois puissant et intime, porté par une présence authentique et des chansons devenues incontournables.

En première partie les gens pourront assister au spectacle de Bosko Baker, natif de Nashville, qui réchauffera la foule avec son trio sur ses mélodies mélangeant le blues, le folk et le ragtime.

Retour d’Éric Lapointe

Éric Lapointe, qui s’est déjà produit à Saint-Félicien, lors de l’Expo agricole et commerciale, sera sur scène le samedi 6 juin.

Il signe un retour marquant, plus fort et plus inspiré que jamais. Figure incontournable du rock québécois, il revient sur scène avec une intensité renouvelée, porté par l’expérience, la maturité et une énergie brute intacte.

On pourra également voir David Pineau et Zéro 3/4, une formation Saguenéenne qui livre un rock francophone au son pesant et addictif.

Les 5 à 7 du Sacré-Cœur

Au programme des 5 à 7 su Sacré-Cœur le vendredi 5 juin : Greenwoodz : Figure montante de la scène québécoise. Le samedi 6 juin, spectacle de Bernard Adamus

Les Afters du Sacré-Cœur :

Finalement les Afters du Sacré-Cœur permettront de voir en spectacle le vendredi, Groovy Aardvark, pour inaugurer notre nouvelle série les Afters du Sacré-Cœur. Le samedi ce sera au tour de Qualité Motel de gravir la scène. Qualité Motel transforme les afters en véritable piste de danse partout où ils passent.

Des billets journaliers ainsi que différents types de passeport donnant accès à tous les spectacles sont en vente. Les billets sont disponibles dès maintenant via lepointedevente.com.