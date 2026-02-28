Un salon pour outiller les proches aidants à Saint‑Félicien

La réalité des proches aidants sera mise en lumière lors d’un salon présenté le 23 avril à la bibliothèque de Saint‑Félicien. Une quinzaine d’organismes y accueilleront la population pour offrir information et soutien. Deux conférences viendront enrichir l’événement, dont l’une animée par Jeanick Fournier.

Il s’agit de la deuxième édition du salon du proche aidant à Saint‑Félicien, un événement mis sur pied par l’équipe de la bibliothèque.

« On a une série de pamphlets qui s’appelle Biblio-Santé, fait savoir Sylvie Cantin, coordonnatrice culturelle à la Ville. Ça parle entre autres d’Alzheimer et de diabète. On cherchait comment promouvoir ces choses-là. Notre technicienne en documentation a proposé de faire un salon du proche aidant pour faire connaître à la population les organismes du coin qui sont là pour les aider. »

L’an dernier, une soixantaine de personnes s’étaient déplacées pour l’événement. En avril prochain, la deuxième édition sera bonifiée par la présence d’une quinzaine d’organismes.

« Il va avoir des kiosques dans le hall d’entrée à l’hôtel de ville. Il y en a aussi dans la bibliothèque. On invite les gens à venir nous rencontrer », dit Sylvie Cantin, en précisant que le salon se déroulera de 12 h à 17 h et l’entrée est gratuite.

Cet événement inclusif abordera les réalités des proches aidants, qu’il s’agisse d’accompagner des enfants, des adolescents, des personnes âgées ou des proches dans des contextes variés. Le but : proposer une approche globale qui rassemble et outille l’ensemble des aidants.

Deux conférences sont à la programmation. La première, qui se tiendra à 14 h 30, sera animée par Steeve Ménard de L’Appui. « L’organisme offre des ressources au niveau de répit. Il y a des formations, de l’aide à domicile et un accompagnement sur les aspects juridiques et fiscaux. Ils touchent à plusieurs volets pour soutenir les gens. »

La journée se conclura avec une conférence de Jeanick Fournier, à 18 h 30. « On était vraiment contentes quand elle nous a annoncé qu’elle était disponible et intéressée. C’est une proche aidante très inspirante. Elle a des enfants handicapés. Elle vient de sortir un livre intitulé Mon cœur a su me guider », souligne Sylvie Cantin.

Les billets sont en vente au coût de 10 $. Vingt exemplaires du livre seront tirés parmi le public, et l’artiste sera sur place pour les dédicacer. La conférence est limitée à 70 places.

Sans contredit, une belle journée attend le public, selon Sylvie Cantin.