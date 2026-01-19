Des bénévoles de Saint-Prime remettent 32 119 $

Réunis autour de Gilles Boily, des bénévoles de Saint-Prime ont remis, samedi dernier, un montant de 32 119 $ à la Fondation du Domaine-du-Roy. La remise s’est déroulée lors d’un souper tenu à la salle de la FADOQ de la municipalité.

Cette somme résulte de plusieurs activités communautaires organisées au cours de la dernière année. D’abord, quatre soupers de Noël destinés aux PME du secteur ont été orchestrés par M. Boily. À cela s’ajoute l’implication de l’équipe de bénévoles lors de l’activité « poutine » de la relève agricole en juillet, ainsi que lors d’un tournoi de poches mis sur pied par Gilles Tremblay meubles.

Grâce à ces initiatives répétées, les bénévoles ont remis, en quatre ans, un cumulatif de 87 000 $ à la Fondation. L’équipe s’est d’ailleurs fixé l’objectif ambitieux de dépasser les 100 000 $ dès l’année prochaine.

Marc-André Levesque, président du conseil d’administration de la Fondation a tenu à remercier chaleureusement les bénévoles lors de la remise du montant.

« Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles extrêmement dévoués. Ils travaillent fort et ils le font avec bonne humeur. Nous ne les remercierons jamais assez pour cet apport extraordinaire à la mission de la Fondation. », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Gilles Boily a tenu à saluer la participation des PME régionales aux activités. Près de 1 000 personnes ont notamment pris part à l’un de ses soupers en 2025. Face à cet engouement, il a déjà annoncé deux dates pour les soupers de Noël de 2026, soit les 5 et 12 décembre, indiquant que d’autres dates suivront.