Ouverture imminente de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque

La Ville de Roberval annonce la réouverture officielle de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, qui est prévue le mardi 3 mars à midi.

Les familles robervaloises, tout comme l’ensemble de la population, pourront redécouvrir un lieu entièrement rénové et agrandi. La date d’ouverture a été choisie pour coïncider avec la semaine de relâche scolaire, offrant ainsi aux jeunes et à leurs parents un espace accueillant, stimulant et accessible durant cette période de congé.

« La patience et la résilience démontrées par nos citoyens auront porté fruit. À l’issue d’importants travaux de rénovation, la bibliothèque municipale rouvre ses portes et réaffirme sa vocation première : garantir un accès libre et gratuit à la culture, à la lecture et au savoir. Cette réouverture, juste à temps pour la semaine de relâche, marque un moment profondément significatif pour notre communauté. », dit Jean-François Boily, maire de Roberval.

D’ici là, les usagers sont invités à fréquenter la bibliothèque temporaire, accessible jusqu’au 27 février inclusivement. La programmation complète des activités planifiées pour la semaine de relâche scolaire, incluant les activités de la bibliothèque, sera publiée sous peu. La Ville encourage les citoyens à rester à l’affût de prochaines publications sur le sujet.

En août 2022, la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque avait été lourdement endommagée à la suite d’un incendie qui avait pris naissance dans une poubelle extérieure. Certains travaux extérieurs ainsi que l’aménagement d’un parc attenant se poursuivront en 2026.