Lancement du mouvement Le communautaire à boutte

Le Comité Mob Sag-lac a réuni plus de 130 organismes communautaires de la région lors d’une séance d’information consacrée au mouvement Le communautaire à boutte.

Cette campagne nationale vise à dénoncer le sous-financement chronique du secteur communautaire et ses répercussions concrètes tant sur les organismes que sur les populations qu’ils soutiennent. À la suite de cette rencontre, le Saguenay–Lac-Saint-Jean rejoint officiellement le mouvement, faisant du Comité Mob Saglac une cellule locale engagée au sein de la mobilisation régionale et nationale en faveur d’un financement adéquat, stable et récurrent.

Dans la foulée de cette mobilisation, le milieu communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean envisage la possibilité de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève du 23 mars au 2 avril prochains. De plus, les organismes de la région seront assurément présents à l’Assemblée nationale à Québec le 2 avril prochain, dans le cadre de la grande mobilisation nationale du mouvement Le communautaire à boutte.