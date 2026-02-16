Dix leaders économiques réclament plus de productivité au Québec

Un regroupement de leaders économiques québécois composé d'experts ainsi que de dirigeants d'organisations économiques, manufacturières et technologiques lancent un appel pressant au gouvernement du Québec pour faire de l’amélioration de la productivité industrielle la priorité économique numéro un de 2026.

Réunis derrière un manifeste intitulé Impératif productivité - Pour un sursaut collectif et durable à court terme de la productivité industrielle du Québec, ils soutiennent que la province doit rattraper son retard par des actions rapides et coordonnées.

Le document est le résultat d’une consultation menée auprès de 250 entreprises manufacturières, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, ainsi que de nombreux experts du secteur et met de l’avant un constat : la province accuse un important déficit de productivité, mais possède tous les leviers nécessaires pour le rattraper.

Un contexte économique exigeant

Le regroupement part du principe que les chaînes d’approvisionnement vivent actuellement une transformation accélérée, marquée par l’incertitude économique et une compétition internationale accrue. Dans ce contexte, soutiennent-ils, l’amélioration de la productivité est désormais d’un impératif stratégique pour assurer la résilience économique du Québec, mais aussi pour accélérer sa transition technologique et assurer un avenir économique et collectif pour toutes les régions du Québec.

Ils ajoutent que les entreprises québécoises sont prêtes à passer à l’action, pourvu que les conditions soient réunies, et proposent six recommandations pour y parvenir : prioriser la croissance de la productivité par tous les moyens ; avoir un objectif d'amélioration de la productivité rassembleur avec d'autres juridictions ; mieux publiciser les programmes d'aide gouvernementaux ; retirer les embûches supplémentaires aux entreprises ; mettre la productivité au centre d'une stratégie industrielle pour le Québec ; s'engager dans une mobilisation nationale envers la productivité.