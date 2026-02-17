L’inflation décélère en janvier à 2,3%

L’inflation a décéléré légèrement en janvier et l’Indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 2,4% à 2,3% en rythme annualisé, surtout en raison de la baisse des prix de l’essence, rapporte La Presse mardi.

Le prix des aliments continue d’augmenter plus rapidement que l’IPC. Il a augmenté de 4,8 % en janvier, après une progression de 5 % en décembre. Dans les restaurants, la progression des prix atteint 12,3 %.

L’inflation évolue en dents de scie depuis plusieurs mois et sa trajectoire est difficile à prévoir en raison des évènements ponctuels de l’an dernier qui influencent les statistiques mensuelles, comme l’élimination temporaire de la taxe fédérale sur les repas aux restaurants et plusieurs produits, de même que l’élimination de la taxe carbone fédérale sur l’essence.

Les prix des logements continuent de ralentir et à 1,7 % en janvier, ils affichent pour la première fois en cinq ans une progression inférieure à 2 %.

Au Québec, l’inflation a atteint 3,0 % en janvier, en baisse par rapport à 3,2 % en décembre.