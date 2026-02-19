Une consommation excessive d’alcool observée

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean vieillit plus rapidement que la moyenne québécoise et présente une consommation d’alcool préoccupante. C’est ce que révèle le plus récent portrait dressé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional.

En effet, 31% des personnes âgées de 15 ans et plus ont eu une consommation excessive d’alcool dans les 12 derniers mois en 2021. Ce pourcentage atteint 24% pour l’ensemble du Québec. De plus, 50% des personnes âgées entre 12 et 17 ans auraient consommé de l’alcool de manière excessive en 2023, a déclaré mercredi la médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUSSS, Catherine Habel, lors de la première séance publique du conseil d’administration d’établissement.

« Quand on dit que les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean boivent beaucoup, eh bien ça, c'est démontré dans les données. L’alcool est la substance qui entraîne le plus de coûts pour le système de santé, pour la collectivité et pour la justice pénale au Canada. Elle n’est vraiment pas à prendre à la légère », mentionne-t-elle.

Outre l’alcool, le vapotage chez les adolescents n’est également pas à négliger. En 2020-2021, 9% des 15 à 24 ans dans la région ont souligné qu’ils fumaient la cigarette à l’occasion ou sur une base quotidienne. Cette proportion monte à 32% pour le vapotage, recense le CIUSSS. Mme Habel dit être préoccupée par ces chiffres.

« C’est une initiation à la consommation de tabac puisque la grande majorité d’entre eux utilise la cigarette électronique avec de la nicotine. Avec les études, on sait maintenant que ça peut servir de tremplin vers la cigarette traditionnelle, ce qui est ce qu’on redoutait vraiment avec l’arrivée de la vapoteuse. »

Par ailleurs, la population saguenéenne connaîtrait un vieillissement plus rapide que le reste du Québec. En 2025, les 65 ans et plus représentaient un pourcentage de 27% et il est estimé que cette proportion augmenterait à 30 % en 2035. De plus, 63 % des 45 à 64 ans vivrait aussi quotidiennement avec une maladie chronique, comme l’hypertension, le diabète et les maladies de cœur.