SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 24 s

Portrait régional de la santé du CIUSSS

Une consommation excessive d’alcool observée

Sara-Léa Bouchard
Le 19 février 2026 — Modifié à 12 h 30 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean vieillit plus rapidement que la moyenne québécoise et présente une consommation d’alcool préoccupante. C’est ce que révèle le plus récent portrait dressé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional. 

En effet, 31% des personnes âgées de 15 ans et plus ont eu une consommation excessive d’alcool dans les 12 derniers mois en 2021. Ce pourcentage atteint 24% pour l’ensemble du Québec. De plus, 50% des personnes âgées entre 12 et 17 ans auraient consommé de l’alcool de manière excessive en 2023, a déclaré mercredi la médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUSSS, Catherine Habel, lors de la première séance publique du conseil d’administration d’établissement. 

« Quand on dit que les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean boivent beaucoup, eh bien ça, c'est démontré dans les données. L’alcool est la substance qui entraîne le plus de coûts pour le système de santé, pour la collectivité et pour la justice pénale au Canada. Elle n’est vraiment pas à prendre à la légère », mentionne-t-elle.

Outre l’alcool, le vapotage chez les adolescents n’est également pas à négliger. En 2020-2021, 9% des 15 à 24 ans dans la région ont souligné qu’ils fumaient la cigarette à l’occasion ou sur une base quotidienne. Cette proportion monte à 32% pour le vapotage, recense le CIUSSS. Mme Habel dit être préoccupée par ces chiffres. 

« C’est une initiation à la consommation de tabac puisque la grande majorité d’entre eux utilise la cigarette électronique avec de la nicotine. Avec les études, on sait maintenant que ça peut servir de tremplin vers la cigarette traditionnelle, ce qui est ce qu’on redoutait vraiment avec l’arrivée de la vapoteuse. »

Par ailleurs, la population saguenéenne connaîtrait un vieillissement plus rapide que le reste du Québec. En 2025, les 65 ans et plus représentaient un pourcentage de 27% et il est estimé que cette proportion augmenterait à 30 % en 2035. De plus, 63 % des 45 à 64 ans vivrait aussi quotidiennement avec une maladie chronique, comme l’hypertension, le diabète et les maladies de cœur.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quand le développement menace les bélugas du Saguenay
Publié à 12h00

Quand le développement menace les bélugas du Saguenay

Le projet de Corridor du Nord, qui vise à transporter des minéraux critiques principalement de l’Ontario vers l’extérieur du pays en utilisant le port de Saguenay, pourrait avoir des impacts négatifs sur la population de bélugas du Saint-Laurent, et qui vivent en partie dans les eaux du fjord du Saguenay, leur habitat naturel.  Déjà menacé de ...

LIRE LA SUITE

La mobilité résidentielle plus élevée chez les locataires au Québec
Publié hier à 17h00

La mobilité résidentielle plus élevée chez les locataires au Québec

Une récente analyse de l’Institut de la statistique du Québec met en lumière des écarts marqués de mobilité résidentielle entre différents types de ménages québécois. L’étude révèle que les ménages locataires vivant dans un logement disponible sur le marché changent de domicile beaucoup plus fréquemment que l’ensemble de la population. Selon ...

LIRE LA SUITE

La FédéCP Saguenay–Lac-Saint-Jean mise en lumière
Publié hier à 15h00

La FédéCP Saguenay–Lac-Saint-Jean mise en lumière

À l’occasion de son 80e anniversaire, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) met en valeur le travail de ses fédérations régionales, dont celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Active sur plusieurs fronts, la FédéCP régionale s’engage depuis de nombreuses années envers l’accès au territoire, la pratique responsable de la chasse ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES