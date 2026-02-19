“Le cancer m’a sauvé la vie”, affirme la Porteuse d’Espoir

Le Relais pour la Vie régional aura lieu le 6 juin prochain, sur la piste d’athlétisme dans le secteur des Plaines-Vertes à Alma (derrière le Centre Mario-Tremblay). C’est à la diététiste-nutritionniste Malorie Munger qu’on a confié le titre de « Porteuse d’Espoir ».

Dans un témoignage touchant présenté aux médias mercredi en conférence de presse, l’ambassadrice de cette 19e édition a pris tout le monde par surprise en affirmant que le cancer « lui avait sauvé la vie ». C’est en recevant un diagnostic de cancer à l’âge de 32 ans, et à la suite d’examens médicaux poussés en lien avec ses traitements, qu’on a aussi déniché chez elle, bien caché, un anévrisme au cœur.

« C’est une maladie qui est génétique donc, ce qui est vraiment chouette aussi, c’est que toute ma famille a été dépisté pour cette maladie-là. Ça a très probablement sauvé ma vie, mais aussi la vie de ma famille et de mon fils qui va être surveillé pour ça. », a-t-elle expliqué.

L’activité se tient en soirée du 6 juin, de 18 heures à minuit. On espère une centaine d’équipes participantes et ainsi peut-être réussir à atteindre 200 000 $ en dons. Malorie Munger nous explique aussi pourquoi elle a accepté le rôle de « Porteuse d’Espoir ».

« Que les gens voient aussi que c’est possible de s’en sortir. Après on est plus rayonnant que jamais. Je vais vraiment transmettre mon témoignage sous la forme de saison : l’hivers, pendant la maladie, mais après vient le printemps puis l’été qui représente le beau. Ça vient avec une saveur et une envie de vivre vraiment forte et ça c’est comme les petits cadeaux qui se cache dans la maladie qu’on ne voit pas tout le temps quand on est dedans. », a-t-elle expliqué.

Présente à la conférence de presse, la mairesse d’Alma en a profité pour lancer un défi à l’ensemble des 50 maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean : de participer financièrement au Relais pour la Vie d’Alma, en contribuant avec un quota bien précis de 10 sous par citoyens.

« Fini l’esprit de clocher, ça se passe chez nous parce que l’on est en plein cœur de la région et je pense que tout le monde doit contribuer. », a déclaré la mairesse.

Mme Beaumont invite même les maires à non seulement contribuer financièrement, mais aussi à se créer des équipes de marcheurs.

« On veut doubler la participation des équipes cette année dans le défi du Relais pour la Vie. 50 municipalités, 50 équipes supplémentaires, donc imaginez-vous le succès que ça amènerait. », a-t-elle ajouté.

Jean Tremblay, qui avait été dévoilé en primeur comme président d'honneur de l'activité sur les ondes du 92,5 Ma radio d'Ici il y a quelques semaines, se sent interpellé par la cause, et a aussi parlé d’une idée : celle de créer un système de navettes, pour inciter encore davantage la population de Saguenay à se rendre au Relais pour la Vie d’Alma le 6 juin.

« J’ai fait une demande à la ville de Saguenay en autre. Il n’y a rien de décidé encore. C’est juste une lettre qui a été envoyé à la ville pour demander que l’on ait des navettes pour faire Saguenay-Alma lors de cette soirée. », a déclaré l’ancien maire.

Apparemment fortement occupés, aucun élu de Saguenay n'était présent lors de la conférence de presse, qui visait aussi à tenter d'attirer le plus possible de citoyens de Saguenay à l'activité régionale qui se déroulera à Alma le 6 juin. Ils ont quand même promis d'appuyer l'activité. Rappelons que l’an dernier, 195 000 $ avaient été amassés.