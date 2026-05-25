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École secondaire des Grandes-Rivières

Des jeux géants pour animer les midis des élèves

Le 25 mai 2026 — Modifié à 08 h 38 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La place centrale du bâtiment Jean-Dolbeau de l’école secondaire des Grandes-Rivières est maintenant plus animée grâce aux Midis Jeux. Les élèves ont accès à plusieurs jeux de société, dont certains en format géant, pour jouer notamment avec des intervenants du milieu communautaire.

Cette initiative a été mise en place par le comité santé de l’école. Une demande a été soumise au Fonds d’aide au développement des communautés Desjardins, qui a octroyé un montant pour une deuxième année consécutive. Avec cette somme, le comité santé a acheté plusieurs jeux : Jenga géant, quilles finlandaises, Twister géant, Puissance 4 géant ainsi qu’un jeu d’adresse géant en bois.

Ces activités s’ajouteront aux jeux de société que possédait déjà l’école ainsi qu’à un mandala géant pour du coloriage collectif. Musique, popcorn et Mr Freeze seront aussi au programme lors des Midis Jeux.

« Les cellulaires étant désormais interdits à l’école, l’objectif était de faire socialiser les jeunes et de leur faire découvrir des passe-temps, de nouveaux jeux. On veut qu’ils aient du plaisir à l’école et les garder le plus possible entre les murs de l’établissement le midi, il est donc important de leur proposer des activités ou alternatives au cellulaire si on veut rendre le lieu scolaire plus intéressant pour eux », soulignent les membres du comité santé.

Aspect communautaire

La particularité des Midis Jeux est qu’ils permettront aux élèves de se familiariser avec des intervenants d’organismes communautaires. Des travailleurs de rue de Toxic-Actions ainsi que des animateurs de la maison de jeunes Le Jouvenceau iront jouer avec les élèves.

Avec la période estivale qui approche à grands pas, les jeunes seront donc mieux informés des ressources disponibles et qui agissent en tant que filets de sécurité à l’extérieur de l’école.

L’an prochain, le comité santé souhaite que des élèves prennent en charge ces Midis Jeux avec l’aide d’adultes et que les activités reviennent une fois par semaine, et même plus. En terminant, mentionnons que le comité leadership de l’école s’est également impliqué dans le projet.

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