Québec lance un tableau de bord pour suivre la santé de la population

Le gouvernement du Québec met à la disposition du public un nouvel outil numérique visant à mieux comprendre et suivre l’état de santé de la population.

Il s’agit d’un tableau de bord interactif, accessible en ligne, qui regroupe en un seul endroit une vaste série de données sur les habitudes de vie, les maladies et la santé mentale des Québécois.

L’outil permet aux citoyens de consulter, en quelques clics, des informations sur des facteurs influençant directement leur santé. On y retrouve notamment des indicateurs liés au tabagisme et au niveau d’activité physique, ainsi que la prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, l’asthme, les maladies cardiovasculaires et le cancer, offrant ainsi un portrait global de la situation au Québec.

En rendant ces données facilement accessibles, le gouvernement dit vouloir sensibiliser la population à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. L’initiative vise aussi à permettre un suivi de l’évolution de ces indicateurs au fil du temps.

« Avec ce tableau de bord, nous offrons aux Québécoises et aux Québécois un accès simple, clair et transparent à des données concrètes sur notre état de santé. C'est un outil qui nous permet à la fois de mieux comprendre les enjeux, de nous mobiliser collectivement et de guider nos actions pour améliorer durablement la santé de la population. », a déclaré la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.

Au-delà de l’état de santé, la plateforme fournira éventuellement des informations sur la consommation des soins et des services par la population. Elle mettra aussi en lumière la performance du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que des organismes publics qui relèvent de sa responsabilité.

Pour consulter le tableau de bord : Tableau de bord de la santé et des services sociaux.