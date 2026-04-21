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Mercredi, 22 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 46s

Cinéma

Montagne en Scène revient pour son Édition d’été

Le 21 avril 2026 — Modifié à 08 h 18 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Montagne en Scène revient dans la région pour son Édition d’été avec une nouvelle sélection de 4 films inédits mêlant esprit de cordée, humour, poésie et dépassement de soi.

L’organisation de Montagne en Scène souligne que le festival aura lieu les 3 mai (13h) et 6 mai (18h30) au Cinéma Complexe Alma, ainsi que les 7 mai (19h) et 9 mai (13h) aux cinémas Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Le Festival Montagne en Scène, en collaboration avec Les Aventuriers Voyageurs, se décrit comme étant trois heures d’émotions fortes et d’images grandioses sur grand écran et une occasion exceptionnelle pour les passionnés de montagne de vivre cette expérience unique où l’intime, la performance et la persévérance s’entremêlent.

Quatre films seront disponibles pour les cinéphiles et les amateurs de montagne, dont Chimères Patagones, qui raconte la première ascension féminine de l’arête sud-est  du Cerro Torre en Patagonie, Cherry on the cake, qui met de l’avant une expédition de deux semaines au Groenland, Why I fly, où un parapentiste raconte avec intimité les sensations qu’il vit en vol et The Queen Swing, dans lequel deux femmes tentent de gravir trois montagnes du Yosemite en 24h.

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