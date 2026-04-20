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Mardi, 21 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 59s

Premiers acheteurs

Québec remboursera une partie de la taxe de bienvenue

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 13 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé, vendredi dernier, une nouvelle mesure visant à faciliter l’accès à la propriété pour les premiers acheteurs. La première ministre, Christine Fréchette, a confirmé que Québec remboursera une part importante de la « taxe de bienvenue», officiellement appelée droits de mutation immobilière, pour l’achat d’une première habitation.

Concrètement, les premiers acheteurs pourront recevoir un remboursement pouvant atteindre 5 875 $ sur les droits de mutation payés. Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2026. Le remboursement prendra la forme d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour l’accès à la propriété dont les versements débuteront dès l'automne prochain.

Selon les modalités annoncées, les premiers 5 000 $ payés en droits de mutation seront entièrement remboursés. À cette somme s’ajoute un remboursement équivalant à 25 % des 3 500 $ de droits excédant cette première tranche, ce qui représente un montant additionnel maximal de 875 $.

Toutefois, le crédit d’impôt sera modulé en fonction de la valeur de l’habitation. Le remboursement commencera à diminuer graduellement lorsque la valeur de la propriété dépasse 750 000 $ et deviendra nul pour les maisons ou copropriétés évaluées à 1 million de dollars ou plus.

Cette nouvelle aide gouvernementale vient s’ajouter au crédit d’impôt non remboursable déjà en place pour l’achat d’une première habitation, qui peut atteindre 1 400 $.

Le coût annuel de la mesure est estimé à plus de 140 millions de dollars. Le gouvernement prévoit qu’environ 38 000 premiers acheteurs en bénéficieront chaque année, pour une aide moyenne évaluée à près de 3 700 $ par ménage.

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