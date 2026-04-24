Christine Fréchette en mission diplomatique à Washington lundi

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, participera lundi à une mission diplomatique à Washington afin de défendre les intérêts de la province dans le cadre de la révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), rapporte Radio-Canada.

Cette démarche vise à renforcer les relations du Québec avec le milieu politique américain ainsi qu’avec des acteurs économiques ayant des liens étroits avec la province. Au cours de cette visite, la première ministre doit notamment rencontrer l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman.

Rappelons que plusieurs secteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont affectés par l’imposition de tarifs sur les exportations vers les États-Unis, en particulier ceux de l’aluminium et du bois d’œuvre.