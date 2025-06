Une escapade inoubliable pour toute la famille !

Contenu commandité

Le Parc d'amusement familial du Moulin des Pionniers de La Doré est LA place pour les familles! Parfait pour les enfants de 2 à 12 ans, ce site multigénérationnel sauva vous amuser peu importe l'âge!

Vous retrouverez une foule d'activités plus exceptionnelles les unes que les autres dont des jeux d'eau avec glissade, un tapis gonflable trampoline géant, des glissades géantes sèches, des structures de jeux, un jeu interactif, un mini-golf, de la location de kayaks, une tyrolienne de 30 mètres adaptée aux enfants (à un mètre du sol), une ancienne tour à feu rénovée, la visite du moulin avec animation vidéo 360° sur code QR (visite guidée à 13h et 15h tous les jours du 13 juin au 30 août 2025), une piste cyclable, des bornes de recharge pour vélo électrique, un sentier d'hébertisme, des sentiers pédestres avec refuge, des accès aux sentiers de quad, motoneiges et motocross, des hébergements de différents types dont des maisons centenaires fraichement rénovées et un site de camping.

Venez vivre une expérience immersive dans l'histoire des premiers pionniers en visitant les installations du moulin à scie vieux de plus de 100 ans qui était actionné par la force de l'eau. Vous serez surpris pas l'ingéniosité à laquelle ils faisaient appel à cette époque. Vos jeunes pourront voir le travail que demandaient ces tâches en réalité virtuelle et vivront une partir de l'histoire de leurs arrières grands-parents. Venez vivre un séjour inoubliable dans un lieu enchanteur parfait pour toute la famille.

Pour réservez les activitées : https://moulindespionniers.com/

Pour l'hébergement : https://hebergementsdespionniers.com/