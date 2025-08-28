Que voir et que faire sur la route touristique

Contenu commandité

L’automne au Lac Saint-Jean est une saison inoubliable. Les paysages flamboyants, l’air frais, les saveurs locales et les attraits touristiques variés en font une destination idéale pour un séjour coloré. Pour découvrir toute la richesse de la région, empruntez la route touristique Tour du Lac Saint-Jean.

Prends la route, viens faire un tour!

Voici un aperçu des incontournables à visiter cet automne.

OASIS ET SPA DU CAPITAINE: DÉTENTE FACE AU LAC

Rien de mieux qu’un moment de bien-être pour bien commencer son séjour. À l’Oasis et Spa du Capitaine, plongez dans les bains chauds, profitez des saunas et des soins de relaxation, tout en admirant la vue sur l’immensité du Lac Saint-Jean. L’automne est la saison parfaite pour un contraste agréable entre la fraîcheur de l’air et la chaleur des installations.

MUSÉE LOUIS-HÉMON: UN VOYAGE LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE

Lieu emblématique, le Musée Louis-Hémon à Péribonka plonge les visiteurs dans l’univers de Maria Chapdelaine, une œuvre qui a marqué l’imaginaire québécois. Expositions immersives, visites guidées et sentiers autour du site permettent de comprendre l’histoire des colons jeannois et de vivre l’atmosphère de la région au début du 20e siècle.

VÉLOROUTE DES BLEUETS: PÉDALER AU COEUR DES COULEURS

Avec ses 256 kilomètres de circuit cyclable, la Véloroute des Bleuets est l’activité parfaite pour admirer les paysages automnaux. Que vous choisissiez un court tronçon ou le tour complet, vous traverserez des forêts enflammées, des villages accueillants et des points de vue spectaculaires sur le lac. En automne, la quiétude et la lumière dorée rendent l’expérience encore plus mémorable.

CRISTAL DU LAC: UNE AVENTURE MINÉRALE UNIQUE

Partez à la découverte des richesses géologiques du Lac-Saint-Jean avec le Cristal du Lac. Cette activité familiale vous permet d’explorer une mine de quartz et même d’extraire vos propres cristaux. Les ateliers éducatifs et les visites guidées ajoutent une touche d’apprentissage à une expérience déjà fascinante.

PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON: LA NATURE À SON APOGÉE

Véritable paradis du plein air, le Parc national de la Pointe-Taillon offre de vastes plages et de nombreux sentiers. À l’automne, c’est l’endroit idéal pour une randonnée douce au rythme des feuilles qui tombent. La section Pointe-Taillon est particulièrement prisée pour l’observation de la faune, que ce soit les oiseaux migrateurs ou les chevreuils qui arpentent le territoire.

PARC DE LA CAVERNE DU TROU DE LA FÉE: AVENTURE SOUTERRAINE ET PANORAMAS

Situé à Desbiens, le Parc de la Caverne du Trou de la Fée est un site naturel exceptionnel. Explorez la caverne, marchez sur des passerelles suspendues au-dessus de la rivière Métabetchouane et laissez-vous impressionner par le canyon illuminé par les couleurs de l’automne. L’endroit combine parfaitement l’adrénaline et la beauté naturelle.

VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT: UN BOND DANS LES ANNÉES 1920

Le Village historique de Val-Jalbert est un véritable musée à ciel ouvert. Flânez dans les rues d’un village figé dans le temps, visitez les maisons d’époque et assistez à des démonstrations vivantes. La spectaculaire chute Ouiatchouan, haute de 72 mètres, rivalise avec les plus belles chutes du Québec. L’automne rend le décor encore plus grandiose.

ZOO SAUVAGE DE SAINT-FÉLICIEN: LA FAUNE NORDIQUE EN LIBERTÉ

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien est reconnu comme l’un des plus beaux parcs animaliers au Canada. En embarquant dans le fameux train grillagé, vous entrez au cœur d’un immense parc où caribous, bisons, orignaux et ours évoluent en liberté. À l’automne, l’expérience prend une toute nouvelle dimension avec les paysages colorés de la Boréalie.

MUSÉE ILNU DE MASHTEUIATSH: UNE RENCONTRE AUTHENTIQUE

Le Musée Ilnu de Mashteuiatsh est un lieu de transmission unique, qui fait découvrir l’histoire, la culture et les traditions du peuple Pekuakamiulnuatsh. Expositions permanentes, récits autochtones et artefacts traditionnels permettent de vivre une expérience humaine et enrichissante. Un arrêt incontournable pour comprendre l’âme du territoire.

Cet automne, offrez-vous une escapade au Lac Saint-Jean. Le Tour du Lac Saint-Jean est plus qu’un trajet: c’est une expérience de voyage qui combine nature, culture, histoire et détente.