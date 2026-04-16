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Temps de lecture : 1 min 11 s

À Saint-Félicien

Deux milieux de vie exceptionnels à découvrir

Le 16 avril 2026 — Modifié à 15 h 43 min
Par Ville de Saint-Félicien

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Vous rêvez de construire la maison parfaite dans un environnement où nature, services et qualité de vie s’harmonisent ? À Saint-Félicien, deux superbes secteurs domiciliaires sont prêts à accueillir votre projet.

Que vous envisagiez une résidence unifamiliale ou un jumelé, deux développements distinctifs sont actuellement en plein essor : l’un au coeur du périmètre urbain, l’autre en zone de villégiature dans un décor naturel incomparable.

Pourquoi choisir Saint-Félicien?

Saint-Félicien séduit autant les jeunes familles que les retraités et les amoureux des grands espaces. On y retrouve une qualité de vie exceptionnelle, un accès facile aux services essentiels, une offre touristique et de loisirs riche et variée, ainsi qu’un territoire vaste, inspirant et tourné vers la nature.

Secteur périmètre urbain - Quartier des Pionnières

Une toute nouvelle rue vient d’être aménagée derrière le marché IGA Lamontagne et Fille. Ce secteur en croissance propose des terrains pour résidences unifamiliales isolées et pour jumelés, avec possibilité d’autoconstruction.

Pour faciliter la réalisation de votre projet, des programmes d’accompagnement financier sont également offerts, rendant l’accès à la propriété encore plus attrayant.

Un atout de taille : l’ouverture d’un centre de la petite enfance est prévue au printemps 2026, enrichissant encore davantage le milieu de vie des familles.

Secteur de villégiature - Chemin de la Pointe (Chemin Perron)

Situé près de la splendide rivière Ashuapmushuan, le développement Luc Poirier offre des terrains dans un cadre naturel remarquable. Un endroit idéal pour ceux et celles qui recherchent tranquillité, grands espaces et dépaysement au quotidien.

Passez à l'action !

Un projet en tête ? Communiquez dès maintenant avec les promoteurs ou avec le Service de l’urbanisme au 418 679‑2100, poste 2241.

Restez à l’affût : ça bouge à Saint-Félicien, et d’autres beaux projets viendront bientôt enrichir notre milieu de vie !

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