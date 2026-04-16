La Doré investit dans l'avenir avec un nouveau développement domiciliaire

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La Municipalité de La Doré mise sur son potentiel de croissance en implantant un nouveau secteur domiciliaire sur l’avenue des Plaines disponible au printemps 2026.

Ce nouveau secteur résidentiel proposera une diversité de possibilités d’habitation soit 19 terrains pour des maisons unifamiliales, 20 terrains pour des maisons en rangée et 4 terrains pour des immeubles multilogements, le tout réparti sur une superficie totale de 28 419 m². La moyenne des terrains pour une maison unifamiliale est de ± 1 000 m2 pour un coût de ± 25 000 $.

Pensé dans une optique de développement harmonieux, le nouveau secteur comprend également un espace vert réservé à un parc. Les services essentiels — aqueduc, égouts, électricité, internet et rue asphaltée — sont disponibles.

Situé à seulement 500 mètres de plusieurs commodités, dont une école un centre communautaire et un complexe sportif, ce développement allie accessibilité et qualité de vie. Le secteur est situé à proximité des sentiers de quad et de motoneige. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière d’Hydro- Québec via le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI).

Avec ses quelques 1 400 habitants, La Doré se distingue par sa volonté constante d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. On y retrouve une gamme complète de services : garderies, école primaire, maison des jeunes, logements pour aînés, terrains de sport, skate parc, sentiers pédestres et plusieurs activités et organismes dynamiques.

À seulement 19 km de Saint-Félicien et aux portes de la réserve faunique Ashuapmushuan, La Doré est un emplacement de choix pour ceux qui souhaitent concilier tranquillité, nature et vie communautaire. Elle est également reconnue pour ses attraits touristiques, dont le Moulin des Pionniers, la Pourvoirie de La Doré, et ce, sans oublier le Festival des Camionneurs, le Rallye des Loups et l’Enduro La Doré qui attirent tout au cours de l’année des milliers de visiteurs.