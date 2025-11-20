Ville de Saint-Félicien recherche un(e) conseiller(ère) en communication et aux relations avec le milieu

Offre d'emploi (2e affichage)

Un emploi fait pour toi!

La Ville de Saint-Félicien est à la recherche d'un nouveau talent pour se joindre à une équipe de travail valorisante et prônant l’autonomie et le plaisir au travail avec comme objectif d’offrir des services de qualité à notre population.

Ton rôle

Le titulaire du poste élabore et met en oeuvre des stratégies au niveau des communications, des publicités et des relations avec le milieu pour l’ensemble de l’organisation afin de faire rayonner les actions et les services de la Ville.

Également, il voit à conseiller au niveau stratégique et sur une base quotidienne le conseil municipal concernant les enjeux de communication et de relations avec la population.

Agis à titre de référence au niveau organisationnel en ce qui concerne les communications et les relations publiques;

Élabore et mets en oeuvre une stratégie de développement afin d’améliorer les manières de communiquer avec le milieu;

Coordonne la production du matériel promotionnel et publicitaire;

Conseille, soutien, développe et mets en oeuvre des stratégies novatrices, des activités, des programmes et des outils de communication autant à l’interne qu’à l’externe;

En collaboration avec les différents services, rédige et révise des communiqués de presse, des discours et toutes autres communications, selon les besoins;

Selon les besoins, fournis un jugement éclairé et stratégique sur les enjeux reliés aux communications au sein du conseil municipal;

Organise des évènements de relations publiques (conférences de presse, lancements, etc.).

Qualifications et compétences

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) relié aux communications ou toute autre formation équivalente;

Cumuler 2 années d’expérience pertinente à la fonction, une expérience reliée au milieu municipal sera considérée comme un atout;

Avoir d’excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite;

Avoir d’excellentes connaissances avec l’environnement informatique, plateformes de communication et réseaux sociaux (Wordpress, mailchimp, Suite Adobe Creative, Canva (des atouts));

Être organisé, structuré et apte à gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits;

Avoir un sens politique et des habiletés relationnelles.

Conditions de travail

Horaire de travail de 35 heures par semaine

Emploi permanent à temps plein

Salaire et conditions d’emplois établis selon la convention collective

Quelques avantages

Rémunération avantageuse

Régime de retraite

Régime d’assurances collectives incluant télémédecine

Conciliation travail-famille

Horaire flexible et horaire d’été

Postulez en ligne : ville.stfelicien.qc.ca/emplois

Date limite pour postuler : 24 novembre 2025, à 16h