Assermentation des nouveaux élus de Roberval

L’assermentation des élus du nouveau conseil municipal de Roberval a eu lieu le vendredi 14 novembre dernier. Ce fut également l’occasion pour le nouveau maire, Jean-François Boily, d’annoncer les nouvelles responsabilités, pour les quatre prochaines années, à chacun des six conseillers qui siégeront pour la première fois lundi prochain.

« À l’issue de cette assermentation, les membres du conseil municipal ont confirmé leur engagement, à exercer leur fonction avec intégrité et dans l’intérêt de la collectivité. Le nouveau maire de Roberval, Jean-François Boily, en a profité pour remercier la population pour la confiance exprimée lors du scrutin du 2 novembre dernier », peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville de Roberval.

Un maire confiant

« C’est avec enthousiasme et dévouement que je m’engage à servir les citoyennes et citoyens de Roberval. Je compte diriger chacune de mes actions avec le même souci d’équité, de dialogue et de bien commun. Je suis honoré de la confiance que la population m’a accordée le jour du scrutin. Ensemble, nous construirons le Roberval de demain. » Jean-François Boily, maire de Roberval