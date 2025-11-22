Maison Mitsubishi Roberval amasse plus de 3700 $

La Maison Mitsubishi Roberval a récolté plus de 3700 $ pour le Noël de tout le monde dans le but d’aider les familles et les personnes seules de la communauté.

Pendant tous les mois de septembre et d’octobre, la Maison Mitsubishi Roberval a participé à la campagne nationale « En route pour éradiquer la faim » de Mitsubishi Motors Canada. Le concessionnaire, situé sur le boulevard de l’Anse, a amassé les denrées alimentaires non périssables et les dons en argent pour soutenir la 44e édition du Noël de tout le monde.

Le conseiller aux ventes de la Maison Mitsubishi Roberval, Carl Otis, s’est impliqué activement dans la campagne. Il en tire un bilan positif. « On a adoré l’expérience. On trouve que ça a quand même bien répondu autant pour les denrées que le côté monétaire. On a fini avec 3730 $ », se réjouit-il.

Pour donner un coup de pouce supplémentaire, Mitsubishi Motors Canada s’engageait initialement à remettre un don de 2000 $ et la Maison Mitsubishi a ajouté un 1000$ additionnel.

À la fin du mois d’octobre, Carl Otis est allé remettre cinq boîtes pleines de denrées à la Saint-Vincent-de-Paul de Roberval. Ce dernier a constaté que chaque don fait une différence. « C’est là que c’est le plus concret et c’est là que c’est le plus frappant aussi. En étant sur place, j’ai vu des gens qui attendaient que ça ouvre pour aller chercher des denrées. Il y avait des gens de tous les âges dans la file d’attente », raconte-t-il.

La sécurité alimentaire est une cause que touche particulièrement Carl Otis, puisque lorsqu’il était jeune, sa mère a eu recours à des paniers alimentaires pendant le temps des Fêtes.

La Maison Mitsubishi Roberval souhaite répéter l’expérience si l’occasion se présente.

Édition à venir

La 44e édition du Noël de tout le monde approche à grands pas. Du 10 au 14 novembre, les citoyens de Roberval étaient invités à manifester leur intérêt pour les certificats cadeaux.

Rappelons que le Noël de tout le monde existe depuis 1981. Avant la pandémie, pas moins de 250 paniers alimentaires étaient distribués à la communauté. Lors des dernières années, l’organisation a changé de formule. Ce sont des bons d’achat qui sont donnés aux moins nantis. Un montant de 50 000 $ doit être amassé chaque année pour subvenir aux besoins de la clientèle.

La remise des cartes cadeaux sera effectuée le 14 décembre, informe la présidente du Noël de tout le monde Michèle Claveau.