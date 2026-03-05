Presque tout à la Clinique IPS Santé Plus de Saint-Félicien

Sans chercher à remplacer les services offerts par les médecins et les autres professionnels du réseau public, la Clinique IPS Santé Plus de Saint-Félicien agit comme complément en proposant une vaste gamme de soins en consultation médicale privée. Cette approche contribue à désengorger les services publics tout en répondant rapidement à des besoins urgents en soins de première ligne.

Depuis octobre 2023, les propriétaires Kevin Girard et Alexandre Ménard exploitent une clinique IPS à Jonquière. La succursale de Saint-Félicien a ouvert ses portes le mardi 17 février dernier. Située au deuxième étage de la clinique Atma, dans l’édifice qui abrite la Banque Royale sur le boulevard du Sacré-Cœur, elle accueille la clientèle les mardis et jeudis, de 7 h 30 à 16 h. La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone dès l’ouverture.

« Nous amorçons nos activités avec cette plage horaire et, déjà, la réponse du public se révèle importante pour un début », souligne Kevin Girard, infirmier praticien spécialisé.

Pourquoi Saint-Félicien ?

Questionné sur le choix de s’implanter à Saint-Félicien, Alexandre Ménard précise que la clinique de Jonquière compte six salles de consultation et reçoit de plus en plus de clients provenant du Haut-du-Lac-Saint-Jean et d’Alma. « Nous souhaitions développer le secteur du Lac-Saint-Jean. Comme je proviens de Saint-Félicien, l’implantation ici s’imposait naturellement », mentionne-t-il.

Le modèle d’affaires de la clinique félicinoise repose sur l’expérience acquise à Jonquière. « Nous avons repris ce qui fonctionnait bien afin de l’adapter à cette nouvelle clinique. L’objectif consiste à régler les problèmes urgents le jour même de la prise de rendez-vous. Pour un bilan de santé, le délai varie généralement d’une à deux semaines. Je prends le temps d’échanger avec la personne, ce qui rend le service rapide et accessible pour la clientèle », ajoute Kevin Girard.

Services de santé offerts

La clinique propose un large éventail de services. Ceux-ci incluent des consultations pour des problèmes de santé courants, des urgences mineures, telles que maux de gorge, otites, douleurs aux sinus et éruptions cutanées, ainsi que des bilans de santé et examens annuels. Le renouvellement d’ordonnances, les infiltrations, les tests de streptocoque et l’établissement de diagnostics avec référence vers des spécialistes complètent l’offre.

Les services touchent également les troubles alimentaires et du sommeil, l’anxiété et les troubles dépressifs. « Tout ce qu’un médecin peut offrir en cabinet, je peux également le proposer. Je peux même prescrire une colonoscopie, une radiographie ou une IRM. Toutefois, lorsque la situation dépasse les soins de première ligne, je recommande la personne vers un spécialiste », précise Kevin Girard.

« Notre offre couvre autant le bilan de santé que les urgences mineures », ajoute Alexandre Ménard.

Les services demeurent à la charge du client, bien que certaines assurances privées puissent rembourser une partie des frais.

Bilan hormonal

La clinique propose aussi des services en hormonothérapie. Les personnes qui vivent des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, de la fatigue ou des changements d’humeur peuvent bénéficier d’une évaluation de leurs besoins.

« L’hormonothérapie représente une avenue efficace pour améliorer la qualité de vie, tout en assurant un encadrement sécuritaire. Cette spécialité figure parmi les nouveaux services développés. Depuis novembre dernier, j’accompagne déjà une soixantaine de patients dans ce volet, dont plusieurs rencontrés récemment », conclut Kevin Girard.