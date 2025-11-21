Yannick Bouchard lauréat du prix d’excellence Professionnel de l'année

Yannick Bouchard, conducteur de balades au Zoo sauvage de Saint-Félicien, obtient le prix d’excellence Professionnel de l'année remis par l’Association des zoos et aquariums du Canada (AZAC). Le congrès annuel de l’organisation, tenu à Vancouver du 14 au 17 octobre, rassemblait les principaux acteurs du milieu.

Ce prix souligne l’innovation et l’apport déterminant d’un employé permanent au sein d’une institution accréditée par l’AZAC.

« Depuis deux décennies, Yannick Bouchard illustre les valeurs du Zoo sauvage par sa rigueur, sa polyvalence et son sens du partage. Conducteur de train, formateur, guide, artisan du patrimoine et éducateur naturel, il a formé près d’une centaine de conducteurs et transmis son savoir à plus d’un million de visiteurs. Son engagement envers la nature, l’histoire et le contact humain inspire toute l’équipe », indique la direction du Zoo sur sa page Facebook.

Un rôle qui dépasse la conduite

Au-delà du volant, Yannick Bouchard contribue à la formation des futurs conducteurs.

« Il faut environ deux semaines pour rendre un conducteur pleinement autonome. Le véhicule transporte près de cent personnes et coûte un demi-million de dollars. Cette responsabilité demande prudence et méthode. J’amène rapidement les apprentis sur le terrain et j’évalue leurs progrès vers la douzième journée », explique-t-il.

Il agit aussi comme conducteur lors des visites officielles, en plus de coordonner le volet patrimonial du Zoo.

« Je supervise les sites historiques et je soumets régulièrement des propositions pour les améliorer », précise-t-il.

Un héritage transmis

Yannick Bouchard souligne l’influence marquante de son mentor, feu Paul-Émile Lachance.

« Un homme remarquable. J’ai partagé trois ans de travail à ses côtés. Il exprimait ses connaissances avec simplicité et sincérité. Ce vieux trappeur possédait une manière unique de captiver les visiteurs. Grâce à lui, j’ai appris à parler aux gens et à raconter leur territoire. Il représente pour moi une véritable légende », confie-t-il.

Une distinction peu commune

Recevoir le prix « Professionnel de l’année » représente un honneur particulier pour lui, d’autant que cette distinction s’adresse habituellement à des vétérinaires, spécialistes en santé animale ou employés du secteur éducatif.

Un employé d’exception

Le directeur général du Zoo sauvage, Louis Bouchard, se réjouit de cette reconnaissance.

« Il faisait partie des personnes en nomination. La décision de lui décerner ce prix fut unanime. S’il travaillait chez McDonalds on lui remettrait le titre d’employé du mois, chaque mois. C’est un passionné. En prime, il connait bien la mécanique, un atout important lorsqu’on travaille avec des équipements motorisés. Tous les employeurs aimeraient avoir un Yannick dans son équipe de travail », raconte-t-il.