Charles Milliard à nouveau dans la course pour la direction du PLQ

À moins d’une semaine du déclenchement officiel de la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard a annoncé mardi qu’il se portera à nouveau candidat.

L’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) avait terminé deuxième lors de la dernière course à la chefferie libérale, récoltant 47,7 % des votes des membres contre 52,3 % pour Pablo Rodriguez. Depuis, il avait été recruté par l’Université Bishop’s à l’automne dernier pour occuper un poste de cadre supérieur.

La nouvelle course à la chefferie sera officiellement lancée le 12 janvier prochain, et la période de mise en candidature prendra fin le 13 février.

Des appuis en croissance et peu d’opposition en vue

Selon Radio-Canada, au courant des dernières semaines, Charles Milliard aurait reçu le soutien d’élus du caucus et de militants libéraux qui ne l’avaient pas soutenu auparavant.

Celui-ci peut également compter sur le fait que la plupart de ses concurrents pressentis ont récemment renoncé à la course à la chefferie, dont Karl Blackburn, ex-président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, qui a annoncé son retrait le 19 décembre.

Parmi les noms qui circulent encore figure Yves Desjardins-Siciliano, ancien chef de la direction de VIA Rail Canada et de Siemens Mobilité Canada. Le montréalais d’origine possède une longue expérience dans le secteur des transports et a déjà occupé des fonctions politiques au niveau fédéral comme directeur de cabinet dans le gouvernement de Brian Mulroney entre 1989 et 1991. Celui-ci n’a toutefois pas encore confirmé sa volonté de concourir au poste de chef du PLQ.

Si aucun autre candidat ne se manifeste, Charles Milliard pourrait alors bénéficier d’un couronnement le 14 mars prochain, date à laquelle le prochain chef de la formation politique sera choisi.