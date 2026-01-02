Trente ans de bénévolat pour Monique Rondeau

Au Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Félicien, un établissement que plusieurs désignent encore sous l’ancienne appellation « Le Foyer de La Paix », Monique Rondeau cumule maintenant trois décennies de bénévolat auprès des résidents. Son engagement communautaire commence le 13 décembre 1995 et se poursuit depuis sans interruption.

« J’organise mon horaire selon les besoins du milieu. Je consacre entre 8 et 30 heures par semaine aux résidents. Ce matin, par exemple, mon arrivée s’est faite à 9 h », mentionne la bénévole rencontrée un mercredi en début d’après-midi. Elle précise que son horaire de la veille suivait le même fonctionnement et que la journée de jeudi se déroulera de manière similaire.

Période des Fêtes

À l’approche des célébrations de fin d’année, Monique Rondeau intensifie sa présence au CHSLD. « Durant ces semaines, mon implication tourne autour de 30 heures par semaine, alors que le reste de l’année, je consacre en moyenne une quinzaine d’heures par semaine », souligne-t-elle.

Au cours des derniers jours, elle a fait l’achat du cadeau de Noël destiné à chacun des 48 résidents. Toutefois, le CHSLD organise désormais moins de grandes activités festives qu’autrefois. « Le niveau cognitif de notre clientèle a diminué. La fatigue arrive plus vite, ce qui limite l’organisation d’événements d’envergure. L’an dernier, nous avions monté une petite fête en après-midi. Un ou deux proches par famille recevaient une invitation. Nous offrions de petites bouchées, remettions les cadeaux et nous avions dansé un peu », explique Magalie Savard, éducatrice spécialisée.

Autres activités

La bénévole poursuit : « Je m’occupe de la décoration des chambres. Par exemple, un résident est décédé hier. Je prévois donc changer les rideaux et procéder au tri des vêtements. »

Elle mentionne aussi l’organisation d’une série d’activités : danse, bingo, poches et autres loisirs. « J’achète les douillettes lors de l’arrivée d’un nouveau résident. J’effectue également l’envoi des cartes de sympathie ou de remerciement lorsqu’un décès survient. »

Pour Monique Rondeau, cet engagement fait partie de son quotidien. « Je consacre du temps aux résidents pour ma satisfaction personnelle et surtout parce que j’apprécie rester active. J’aménage donc mes périodes de disponibilité selon mes autres occupations », conclut-elle.