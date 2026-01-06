Un enlèvement vite contré à Saint-Prime

La fin d'année 2025 aura été marquée par une tentative d’enlèvement, qui a rapidement été contrée le 31 décembre dernier à Saint-Prime. La porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nancy Fournier, a raconté au 92,5 Ma radio d'Ici qu’un appel téléphonique logé vers midi à la centrale de la SQ a aussitôt mis les policiers sur la piste de l’événement.

Ce qui fait qu’une trentaine de minutes plus tard, vers 12h30, les agents ont intercepté un véhicule correspondant à une description fournie lors de l’appel. Le véhicule, avec cinq personnes à bord, circulait sur la rue Principale à Saint-Prime lors de son interception.

Trois des occupants, des hommes âgés respectivement de 20, 21 et 23 ans, ont été arrêtés sur le champ. Les deux autres occupants de la voiture, un homme de 35 ans et une femme de 38 ans, se trouvent à être les deux victimes de la tentative d’enlèvement.

Nancy Fournier confirme que l’événement est directement relié au conflit que se livrent certains gangs sur le territoire pour le contrôle du marché des stupéfiants dans la région.